Dabas parki un mini zoo – kur doties vērot dzīvniekus Latvijā?

Vasara ir īstais brīdis, lai dotos dabā. Taču, kur doties, ja gribas ne vien apskatīt Latvijas skaistās āres, bet arī lūkot dažādus dzīvniekus un putnus? Mini zoodārzi, kuru Latvijā kļūst arvien vairāk, nacionālie dabas parki un takas – tās ir skaistas vietas, kur aktīvi pavadīt laiku, kā arī vērot burvīgo dabu un dzīvnieku daudzveidību.

Dabas parks "Dvietes paliene"

Dabas parks atrodas Bebrenes pagastā Daugavas kreisajā krastā. 4989 hektāru lielajā teritorijā mīt 12 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas un vairāk nekā 40 Latvijā vai Eiropas Savienībā aizsargājamas putnu sugas. Tā ir lieliska vieta, kur ar ģimeni vērot Latvijas faunas daudzveidību. Teritorijā ir izdalītas divas zonas – dabas lieguma zona un dabas parka zona. Tāpat šeit var vērot skaistos zirgus un pinkainās govis, kas ganās savā nodabā vai gulbjus, kuri netraucēti peld pa plašajiem Daugavas ūdeņiem. "Dvienes paliene" ir viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā," atklāj Daugavpils Tūrisma informācijas centrs.

Foto: Dabas parka Dvietes paliene arhīvs

Engures dabas parks

Dabas parka aplokos ganās vairāk nekā 70 dzīvnieku. To biezais vilnas kažoks ir piemērots ziemas skarbajiem laikapstākļiem, tāpēc dzīvnieki var uzturēties ārā visu gadu. "Tie nav izvēlīgi barības ziņā: vasarā pārtiek no zāles un jaunajām niedrēm, bet ziemā tie labprāt ēd koku un krūmu zarus, mizu un skujas, bet nelabvēlīgākos apstākļos tos piebaro ar sienu," stāsta Tukuma informācijas centrs. Savukārt skatu tornis, kurš ir ierīkots aplokā, paver brīnišķīgu skatu uz Engures ezeru, seno šķirņu liellopiem un putniem, kuru šeit ir ārkārtīgi daudz. Parka teritorijā var vērot ne tikai skaistos dzīvniekus un putnus, bet arī doties pa Orhideju taku, kur ir sastopama vērienīga orhideju dzimtas sugu daudzveidība.

Foto: Privātais arhīvs

Dunduru pļavas

Slampes pagastā meža ielokā ir paslēpušās Dunduru pļavas. Tās ir ne vien paslēpušās no cilvēku acīm, bet arī sargā savus zirgus un taurgovis. Dzīvnieki ganās milzu aplokā, kurā bieži vien tie aizklīst tālu prom no cilvēku acīm. Taču, ja laimējas, tad skaistos dzīvniekus var vērot tuvumā vai vismaz no skatu torņa, kas ir uzbūvēts blakus aplokam. Kaut arī skatu tornis ir paredzēts putnu vērošanai, tomēr iespaidīgāks skats paveras, kad ainavu papildina zirgi un govis. "Blakus ganībām plūst Slampes upe, kura pavasarī appludina daļu pļavu un tajās nolaižas atpūsties simtiem gājputnu," norāda Ķemeru nacionālais parks. Tādēļ pavasaris Dunduru pļavās ir īpaši rosīgs – putni, dzīvnieki un tikko atmodusies daba ir brīnišķīgs brīvdienu galamērķis. Savukārt vasarā šeit var baudīt dabas pilnbriedu un nesen dzimušos zvēriņus.

Foto: Shutterstock

Papes dabas parks

Iespējams viens no piedzīvojumiem bagātākajiem dabas parkiem Latvijā. Šeit var sastapt brīnišķīgos savvaļas zirgus un taurus, tikai, lai tos pamanītu ir jābūt pacietīgam un vērīgam. Skaistos dzīvniekus var atrast, braucot pa Liepājas – Klaipēdas šoseju līdz autobusa pieturai "Kalnišķi", tad nogriežoties pa labi un braucot pēc norādēm "Savvaļas zirgi". Iepriekš sarunājot gidu, var doties interesantā pastaigā stundas garumā, kuras laikā var izbaudīt dabas un dzīvnieku nepieradināto skaistumu. Ir gan jāņem vēra, ka bez gida pavadības nedrīkst doties iekšā ganībās. Taču, ja paveicas, tad dzīvniekus var vērot pat pa mašīnas logu.

Foto: Alise Lūse

Līgatnes dabas takas

Līgatnes dabas takas atrodas ainaviskajā Gaujas nacionālajā parkā. Dabas taku teritorija ir labiekārtota un piemērota ģimenes atpūtai – sakārtotas takas, kafejnīca un soliņi atpūtai. Kā arī vairāku kilometru garajās takās var vērot gan Gaujas senlejas, gan dažādus zvērus, piemēram, lūsi, brūno lāci, lapsu, staltbriedi, kā arī dažādus putnus. Savukārt aktīvākie atpūtnieki var doties vēl apskatīt vietējos muzejus, amatu mājas un vīna darītavu vai arī doties garākos pārgājienos gar Gauju.

Foto: Anna Malinina

Mini zoo "Dobuļi"

Vairs ne tikai savvaļas, bet tikpat skaistus dzīvniekus var vērot "Dobuļos". Šeit var apskatīt dažādus savvaļas dzīvniekus: ķengurus – valabijus, lamas, alpakas, degunlāci un pat bruņurupučus. Savukārt no mājdzīvniekiem var aplūkot ponijus, dažādu sugu kazas un aitas, kā arī jūrascūciņas. Dzīvnieku daudzveidību papildina arī Latvijai neraksturīgi putni: emu, nandu, dimantu fazāns un kakadu. Turklāt mini zoodārza teritorija ir sakopta un ir izveidotas piknika vietas, kur baudīt maltīti pēc aktīvi pavadīta laika.

Foto: "Dobuļi" privātais arhīvs

