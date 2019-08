Dabas taka gar Rojas upi, kurā izveidoti septiņi virtuālie skatu torņi

Dabas takas apmeklētājiem ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību ir iespēja baudīt dabas ainavas gar Rojas upi no putna lidojuma. Viss, kas nepieciešams, ir viedtālrunis, kas nolasa QR kodus. Noskenējot to, varēsi iepazīties ar aero skatiem no tieši tās vietas, kur atrodies. Turklāt audio gida, proti, Māra Oltes pavadībā varēsi klausīties par to, kas notiek mežā, kā tas tiek audzēts un apsaimniekots piejūras teritorijā.

Rojas dabas takas virtuālos skatu torņus ir izveidojuši AS "Latvijas valsts meži" sadarbībā ar virtuālās realitātes studiju "Ocean Multimedia". Kā informē Rojas tūrisma informācijas centrs, pēc šo virtuālo skatu torņu izvietošanas dabas takā un informācijas publiskošanas, ievērojami augusi gan tūristu, gan vietējo iedzīvotāju interese par Rojas upes dabas taku.

Takas sākums atrodams pēc GPS koordinātām: 57.50824, 22.78451