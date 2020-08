Dabas takas, piknika vietas un citas aktivitātes: idejas mierpilnai atpūtai dabā

Meži Latvijā klāj vairāk nekā pusi no visas valsts teritorijas. Savukārt, pateicoties pārdomātai Latvijas valsts mežu (LVM) apsaimniekošanas politikai, tie ir brīvi pieejami katram Latvijas iedzīvotājam. Latvijas valsts mežos tiek uzturētas vairāk nekā 340 tūrisma vietas visas Latvijas teritorijā, kurās var gan iekurt ugunskuru un ieturēt maltīti pēc produktīvas pastaigas, gan siltākā laikā iekārtot nakšņošanas vietu. Kādas tūrisma vietas apmeklēt tuvākajās brīvdienās, lai atpūta ir ērta un droša, skaidro LVM.

Mežs ir viens no vērtīgākajiem pašmāju resursiem. To, ka tas ieņem būtisku lomu mūsu dzīvēs, apliecina arī Latvijas valsts mežu apsaimniekotāja AS "Latvijas valsts meži" (LVM) veiktā aptauja sadarbībā ar pētījuma kompāniju "Norstat Latvija". Vērtējot Latvijas iedzīvotāju paradumus brīvajā laikā, aptaujā secināts – katrs trešais tās dalībnieks dodas mežā vismaz reizi nedēļā. Savukārt retāk – reizi mēnesi – uz mežu dodas 18 procenti aptaujas dalībnieku.

Atpūta visas ģimenes lokā



LVM dabas parks Tērvetē ir viena no tūristu iecienītākajām un ģimenei draudzīgākajām pašmāju atpūtas vietām. Tas stiepjas līdz pat 1200 hektāru platībā, un, lai ļautos nesteidzīgai atpūtai parka teritorijā, apmeklētājiem jārēķinās vismaz ar vienu dienu. Apmeklētāji iecienījuši Pasaku mežu, Atrakciju laukumu un Rūķīšu mežu, taču ikvienam pieejamas arī daudzas citas aktivitātes. Parkā var doties pa pastaigu takām 35 kilometru garumā, izmēģināt pērn atklātā veloparka reljefus – tramplīnus, laipas un virāžas –, kā arī pieņemt jaunus izaicinājumus jaunierīkotajā parka daļā – Kurbada zemē.

Šī gada pavasara beigās tieši Kurbada zemē atklāts Tarzāna parks un Baltijā lielākais tīklu parks. Tarzāna parks piemērots visām vecuma grupām un fiziskās sagatavotības līmeņiem. Tā kompleksu veido kokos iekārtas astoņas šķēršļu trases 1–10 metru augstumā virs zemes, kurās ir vairāk nekā 100 dažādi šķēršļi. Savukārt tīklu parka trases izvietotas kokos aptuveni sešu metru augstumā ar divu līmeņu labirintu, batutiem, bumbu laukumiem, tīklu torni un namiņiem kokos augstu virs zemes. LVM dabas parks Tērvetē ir mājdzīvniekiem draudzīga atpūtas vieta pie nosacījuma, ja dzīvniekam tiek nodrošināta pavadiņa, kā arī nepieciešamības gadījumā – uzpurnis.

Atpūta zem klajas debess

It īpaši tagad, kad ārzemju tūrisms ir ierobežots, Latvija atklāj arvien plašākas atpūtas iespējas. Izšķirties par labu vienai vai otrai atpūtas vietai ir grūti, tāpat kā teikt, ka kāda ir labāka. Tāpēc, dodoties pie dabas krūts, jāņem vērā savas atpūtas mērķi un ceļojuma ilgums, kas palīdzēs noteikt maršrutu vai galamērķi.

Atpūtnieku vērtējumā iecienīts brīvbrīža pavadīšanas objekts ir Pīļezers. Nogriežoties no Valmieras šosejas, smilšainais ceļš ved caur labi koptu priežu mežu līdz pat pašam Pīļezeram. Atrodoties trīs Latvijas reģionu krustpunktā – Rīgas, Limbažu un Cēsu –, Pīļezera krastā ir vairākas labiekārtotas peldvietas, piknika zona un vieta telts ierīkošanai siltākā laikā. 13 kilometrus no Pīļezera atrodas arī labiekārtota peldvieta Riebiņu ezera krastā, kas pat nedaudz atgādina pludmali.

Savukārt esot Kurzemē, jādodas uz Kaņiera ezeru, kas ir tikai nepilnu 50 kilometru attālumā no Rīgas. Kaņiera ezeram ir izcila reputācija putnu vērotāju un makšķernieku vidū – šo klašu krājumu ziņā tas ir viens no bagātākajiem ezeriem Latvijā. Uzkāpjot putnu vērošanas tornī, paveras romantisks skats uz ezera apkārtnē mītošiem dzīvniekiem un laivotājiem.

Tikai 14 kilometrus no Kaņiera ezera atrodas brīnišķīgais Lāčupītes dendrārijs, kas atpūtniekus vilina ar dendrologa Igora Medņa Lāčupes dendroloģiskajiem svešzemju koku un krūmu stādījumiem. Tie savulaik tika stādīti, pētot, kā svešzemju sugas pielāgojas Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.

Virzoties uz Plieņciema pusi ar automobili, tikai piecu minūšu braucienā no Lāčupītes dendrārija, atrodas atpūtas vieta "Zīvartiņš", kurā pilnvērtīgai atpūtai piedāvāti galdi, soli, ugunskura vieta, kā arī labiekārtota peldvieta.

Meklējot komfortu

Viena no Latvijas dabas bagātībām ir Gulbju ezera krasta apkārtne, kurā atrodas arī LVM atpūtas un tūrisma centrs "Spāre". Skaista ainava kombinācijā ar pilnībā aprīkotu un iekārtotu nakšņošanas vietu būs īstā vieta tiem, kuriem dabā patīk atpūsties ar komfortu. Aktīvākas atpūtas cienītāji novērtēs tuvumā esošo velotaku, kā arī pastaigu taku apkārt Gulbju ezeram septiņu kilometru garumā. Īsākas pastaigas meklētāji varēs doties trīs kilometru (vienā virzienā) maršrutā līdz Ūdrakalna skatu tornim, kas slejas 26 metru augstumā un no kura paveras skats pār teiksmām apvīto Usmas ezeru ar leģendāro Moricsalu. Pēc aktīvas atpūtas mežā iespējams ļauties nesteidzīgam piknikam vienā no trim "Spāre" teritorijā esošām labiekārtotām ugunskura vietām.

Latvijas valsts mežos ir daudz zivīm bagātu ezeru, kur kārtīgam makšķerniekam izvilkt savu lielo lomu. Viena no šādām vietām ir līdz deviņus metrus dziļais Salas ezers, kura krastā apmeklētājus gaida LVM atpūtas un tūrisma centrs "Ezernieki". Klusajā un no pilsētas burzmas noslēgtajā "Ezernieku" apkārtnē atpūtnieki varēs vērot putnus un citus dzīvniekus, kā arī ogot, sēņot, doties laivu braucienā vai pārgājienā kādā no tuvējām dabas takām.

Ja atpūtai atvēlētas vairākas dienas, tad jādodas uz Latvijas zilākā reģiona lielāko pērli – Lubāna ezeru. Tā salu niedrājos, dumbrājos, pļavās un mežos mīt daudz dažādu putnu. Starp citu, baltspārnu zīriņš Latvijā ligzdo tikai Lubāna apkārtnē.

Drošība pirmajā vietā!

Ekspertu prognozes liecina, ka spēja pielāgoties jaunajiem apstākļiem un dzīvei ar Covid-19 joprojām būs izšķiroša. Iepazīstot arvien jaunus meža ceļus, takas, gravas, pakalnus un līdzenumus, jāatceras arī par valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem, lai netraucēti baudītu Latvijas valsts mežu bagātības 1,62 miljonu hektāru platībā.

Tāpat būtiski paturēt prātā, kāda ir atbildīga uzvedība mežā: izturēties saudzīgi pret tūrisma vietu infrastruktūru, aiznest savus atkritumus vai izmest papīra grozā, neveidot atklātu uguns liesmu ārpus speciāli ierīkotām ugunskuru vietām meža ugunsnedrošajā periodā, kas tradicionāli ilgst no pavasara līdz agram rudenim.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.