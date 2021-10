Desmit dabas objekti Augšdaugavas novadā, kur nedrūzmējoties baudīt svaigu gaisu

Šobrīd, ņemot vērā valstī esošo situāciju jeb jaunos ierobežojumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, ir īstais laiks baudīt dabas skaistumu, nedrūzmējoties ļaužu pūļos. Lieliska vieta, kur to darīt, ir Augšdaugavas novads, kur atrodami gleznaini parki, aizraujošas dabas takas un atpūtas vietas pie ūdeņiem, kas patiks visai ģimenei.

Raksta turpinājumā Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūra "TAKA" apkopojusi Top 10 novada dabas objektus, kurus apmeklēt svaiga gaisa un dabas baudīšanai.

Sventes ezera taka (titulbildē) iet gar Sventes ezeru. Labiekārtotajā ezera takā ierīkots pastaigu celiņu tīkls ar soliņiem, atpūtas un piknika vietām, lapenēm, pastaigu laipām, skatu platformām un citiem infrastruktūras elementiem. Izveidots arī stāvlaukums automašīnām. Vairāk uzzini te.

Lielbornes muižas parks un pastaigu takas. Lielbornē jūs gaida terasēs veidots senais parks un divu kilometru gara reljefaina pastaigu taka. Parka apgaismojums, apmetot loku kungu mājas priekšā, aizvedīs jūs līdz pat dzirnavu dīķim un ūdenskritumam. Muižas parkā, kas plešas abpus Bornes upei, apskatāmi divi dižkoki: ozols un vīksna, apmeklētāju acis priecēs arī lapegles un neparasti skaista priede. Pastaigu takas ved gan gar straujo Bornes upi, gan pa tās stāvajām nogāzēm, paverot romantisku skatu uz Daugavas lokiem. Vairāk uzzini te.

Līksnas muižas parks. Staigājot pa Līksnas takām, var vērot ne tikai dažādi ierīkotus celiņus vai radošus koka un metāla veidojumus, bet arī uzzināt, ka pa šo taku jājusi Polijas nacionālā varone, Līksnas muižas iedzīvotāja – Emīlija Plātere. Emīliju, viņas dzīvesveida un rakstura dēļ, sauca par vietējo Žannu d'Arku. Pagasta bibliotēkā glabājas mākslinieka Sandija Greiškalna gleznots Emīlijas Plāteres portrets. Līksnas parkā atrodas arī arhitektūras piemineklis – Līksnas muižas kapela. Vairāk uzzini te.

Dinaburgas pils taka. Taka sākotnēji metas lejā un tad pēc strauja kāpuma uzved stāvajā Daugavas krastā, kur gravu ieskauts paceļas ap 25 metrus augstais Naujenes (Vecpils) pilskalns, kas tiek uzskatīts par Daugavpils dibināšanas vietu. Taka piedāvā lielisku iespēju iejusties bruņinieku vidē – tiltiņi, gravas, avoti, stāvas nogāzes, šauras taciņas, īsts viduslaiku gars un krāšņa daba. Vairāk uzzini te.

Foto: Olga Kuzmina

Juzefovas parks. Jezupovas (Juzefovas) parks ir veidots 19. gadsimtā holandiešu stilā, un vēl līdz 19. gadsimta beigām šajā parkā bija atrodama arī muiža, taču mūsdienās ir saglabājusies tikai neliela daļa no muižas parka, kurā ir atrodamas vairāk nekā 100 dažādu augu sugas. Šajā parkā, līdzīgi kā citos muižu parkos, atrodamās koku sugas ir ļoti īpašas. Juzefovas parka īpašo atmosfēru veido simtgadīgas Eiropas ciedru priedes, korķa goba un baltā papele. Parka tuvumā mīt retais liellūpas vīngliemezis (Isognomostoma isognomostomos), kas Latvijā atrasts tikai šajā apkaimē. No Jezupovas parka iztek avots, kura ūdenim piemītot dziednieciskas īpašības. Vairāk uzzini te.

Egļukalna meža taka. Četrus kilometrus garā dabas taka atrodas Sventes dabas parkā, kas iekļauts aizsargājamo ainavu apvidū "Augšzeme" un apmeklētājus priecē ar iespaidīgiem dabas skatiem – dziļajām gravām, ezeru, sūnām apaugušajiem laukakmeņiem, kā arī varenajiem ozoliem un Pirmā pasaules kara ierakumu paliekām, kas liecina par apkārtnes vēsturisko mantojumu. Taka marķēta ar divkrāsu karodziņiem, kuri uzzīmēti uz kokiem visa maršruta garumā. Dodoties pastaigā, jāņem vērā, ka maršruts ved pa meža takām un stigām, tāpēc būs grūti veicams mazākajiem ceļotājiem. Vairāk uzzini te.

Bebrenes muižas parks ir izcils dārzu un parku mākslas piemineklis, viens no vizuāli izteiksmīgākajiem ainavu parkiem Latvijā, kura platība ir 7,9 hektāri. Parks ierīkots 19. gadsimta beigās, bet tajā vēl joprojām saglabājušies 200 gadus veci dižozoli. Parka centrālo daļu apvij lokveida ceļš, no kura paveras skatu perspektīvas ar dažādām ainavām, kuras papildina trīs dīķi: lielākais no tiem dzirnavu dīķis, abi pārējie mazāki – viens ar ainavisku salu vidū, uz kuru ved romantisks tiltiņš. Vairāk uzzini te.

Subates ezermalas parks. Dabas taka, kas sākas Ezermalas parka pludmales krastā un turpinās līdz ezera krastam pie katoļu baznīcas, dod iespēju vērot kalnaino ezera krastu, kā arī skatīties uz kaimiņvalsts Lietuvas mežiem. Subates Lielajā ezerā tūristiem pieejama saliņa. Te paveras skaista ezera un kalnainās pilsētas panorāma. Ir ugunskura vieta, iespējams makšķerēt. Savukārt gleznaina "Subates Šveices" panorāma paveras no luterāņu baznīcas kalna. Vairāk uzzini te.

Foto: Olga Kuzmina

Slutišķu gravu taka ir interesants pastaigu maršruts, kas atrodas gleznainā dabas parka "Daugavas loki" teritorijā. Slutišķu gravu taka savieno Slutišķu krauju un ciemu. Gravas, kas izveidojušās Daugavas labā krasta pamatkrasta nogāzē ir īslaicīgi tekošu ūdens plūsmu erozijas veidotas reljefa formas. Var pieņemt, ka to izveidošanās notikusi ļoti sen – pēdējā leduslaikmeta beigās, pirms vairāk nekā 12 000 gadiem. Vairāk uzzini te.

Atpūtas vieta "Latgales sēta". Atpūtas vieta "Latgales sēta" atrodas pie pašas Daugavas Slutišķos, Naujenes pagastā. Tajā izveidota nepieciešamā infrastruktūra, lai šeit varētu ierasties gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi. Šī atpūtas vieta var būt interesanta dažāda vecuma cilvēkiem, jo nodarbes šeit atradīs ne tikai pieaugušie, bet arī bērni. Ir izveidots rotaļu laukums bērniem, iebraucamie vārti, kuri gan tiks atvērti tikai speciālajos gadījumos, jo teritorija ir atdalīta no automobiļiem. Tāpat šeit izveidota arī pastaigu taka. Vairāk uzzini te.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.