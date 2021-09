Desmit idejas rudenīgām pastaigām pie Latvijas upēm

Lai arī aktīvās atpūtas sezona ūdenstilpju apkārtnē teju jau noslēgusies, pastaigu un pārgājienu sezona joprojām turpinās. Daba sāk iekrāsoties sārti raibos toņos, un gaiss atdziest pēc vasaras tveices, tāpēc ir laiks doties dabā baudīt rudens ainavas.

Šajā rakstā minerālūdens zīmols "Mangaļi" projektā "Par tīrām upēm!" apkopojis desmit skaistus apskates objektus uz Latvijas upēm un to krastos, kas ļaus ikvienam dabas mīļotājam iepazīt mūsu zemes daudzveidīgos dabas un kultūrvēsturiskos objektus, kā arī izbaudīt rudenīgās ainavas.

Sietiņiezis pie Gaujas

Sietiņiezis ir viens no augstākajiem baltā smilšakmens atsegumiem Latvijā. Tas atrodas Gaujas labajā krastā starp Valmieru un Jāņmuižu, ietilpst Gaujas Nacionālajā parkā un tā augstums ir 15 metri, bet garums – aptuveni 500 metri. No Sietiņieža takas paveras gleznains skats uz Gaujas senleju un apkārt esošajiem priežu mežiem. Speciāli izveidotā taka ar atpūtas vietām ir aptuveni 1,4 kilometrus gara.

Slūnu iezis un Melnais iezis pie Braslas

Slūnu iezis ir lielākais un, iespējams, iespaidīgākais Braslas upes iezis. Tā garums ir 180 metri, taču augstums sasniedz pat 30 metru atzīmi. Tas atrodas Braslas labajā krastā. Slūnu iezis izceļas ar savu izteikti sarkano krāsu un stāvo, vertikālo nogāzi. Turpretī Melno iezi dēvē par Braslas upes gleznaināko iezi. Tā augstums ir 12 metri un garums – 180 metri. Šī ieža vidusdaļā atrodas divas alas. Melnais iezis savu nosaukumu ieguvis, pateicoties melnās cistokolejas ķērpim, kas aug uz ieža virsmas.

Ventas rumba

Ventas rumba ir platākais ūdenskritums Eiropā. Tās platums ir 249 metri, bet augstums sasniedz 2 metrus. Ventas rumba ir viens no populārākajiem apskates objektiem Kuldīgā, ko iecienījuši gan Latvijas iedzīvotāji, gan arī ārzemju tūristi. Īpaša parādība ir Kuldīgas lidojošās zivis, kad katru gadu rudenī un pavasarī nārstojošās zivis cenšas pret straumi pievarēt Ventas rumbu, lecot tai pāri un radot ļoti interesantu skatu.

Abavas rumba

Abavas rumba ir otrs platākais ūdenskritums Latvijā aiz Ventas rumbas. Tās platums ir 35 metri, bet augstums – 1 metrs. Abavas upe ir 7. garākā upe Latvijā, apsteidzot pat Aivieksti un Lielupi. Senos laikos Abava tika uzskatīta par svēto upi, tādēļ tajā notika bērnu kristīšana. Mūsdienās Abavas upe ir īpaši iecienīta laivotāju un makšķernieku vidū.

Dabas parks "Daugavas loki"

Daugavas loku dabas parks atrodas Daugavas ielejas posmā starp Krāslavu un Naujeni. Tas izveidots ar mērķi saglabāt savdabīgo un unikālo Daugavas vidusteces ielejas ainavu, kultūrvēsturiskos pieminekļus, kā arī augu un dzīvnieku sugu bioloģisko daudzveidību. Dabas parka teritorijā atrodas astoņi gleznaini un krāšņi Daugavas loki, kas tiek uzskatīti par senākajiem Daugavas ielejas veidojumiem Latvijā. Daļu no tiem iespējams apskatīt no Priedaines skatu torņa. Dabas parks "Daugavas loki" 2011. gadā tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

Daudas ūdenskritums

Daudas upes ūdenskritums atrodas Siguldas apkārtnē un tiek uzskatīts par vienu no gleznainākajiem un skaistākajiem ūdenskritumiem ne tikai Vidzemē, bet arī Latvijā. Vērtējot pēc augstuma, tas ir trešais lielākais ūdenskritums Latvijā. Tā augstums sasniedz 2,4 metrus, bet platums – 2,5 metrus. Lielākā daļa Daudas upes teritorijas iekļauta Gaujas Nacionālā parka sastāvā.

Īvandes ūdenskritumi

Īvandes ūdenskritumā ietilpst divas rumbas – Īvandes un Valdātu rumba. Īvandes upe ir Abavas pieteka, kas atrodas Rendā. Ūdenskritumi uz Īvandes izvietojušies 200 metru attālumu viens no otra, veidojot vienu no unikālākajiem apskates objektiem Latvijā. Īvandes rumba ir aptuveni 2 metrus augsta un 10 metrus plata, bet Valdātu rumba – 1,5 metrus augsta un aptuveni 5 metrus plata.

Tilts uz nekurieni pāri Abavai

Šis unikālais, nepabeigtais tilts pāri Abavas upei atrodas pie Sātu ciema Tukuma novadā, netālu no Tukuma-Kabiles ceļa. Tilta nepabeigtās konstrukcijas dēļ tas tautā iesaukts par "Tiltu uz nekurieni". Tilts uzbūvēts 20. gadsimta 30. gadu beigās kā daļa no tobrīd plānotās Tukuma-Kuldīgas šaursliežu dzelzceļa līnijas. Tomēr darbi tika pārtraukti Otrā pasaules kara dēļ. Tilts 2008. gadā iekļauts Eiropas kultūras mantojuma "Neparastais kultūras mantojums" sarakstā.

Kokneses viduslaiku pilsdrupas pie Daugavas

Kokneses viduslaiku pilsdrupas atrodas Kokneses parkā, tās no vienas puses apskalo Daugava, no otras – Pērses upe. Mūsdienās pilsdrupas kalpo kā apliecinājums kādreizējai Kokneses pilij, kas bija viena no nozīmīgākajām un lielākajām viduslaiku pilīm Latvijā. Kokneses pilsdrupas ir vienas no vizuāli krāšņākajām viduslaiku liecībām Latvijas teritorijā. Šobrīd tajās notiek dažāda veida kultūras pasākumi, koncerti, kāzu ceremonijas viduslaiku un senlatviešu tradīcijās, kā arī monētu kalšana, cirvju mešana, ekskursijas gida pavadībā, izbraucieni ar kuģīti un citas izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes.

Paradīzes kalns Gaujas senlejā pie Vējupītes

Paradīzes kalns atrodas Siguldā un ir viena no Latvijas gleznainākajām vietām, no kuras paveras skats uz Turaidas pili un ainavisko Gaujas senleju. Šī bijusi Vilhelma Purvīša, Jaņa Rozentāla, Jūlija Federa un citu gleznotāju iecienīta vieta, tādēļ kalnam piedēvēts otrs nosaukums – Gleznotājkalns. Blakus kalnam atrodama Vējupītes grava, kurā ierīkota specializēta pārgājienu taka aptuveni 10 kilometru garumā.

