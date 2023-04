Drusku pilskalna dabas taka, no kuras paveras skats uz vareno Munameģi

Netālu no Alūksnes – Veclaicenē – atrodas viens no augtākajiem pilskalniem Latvijā, kas saviem viesiem dāvā pasakainu skatu uz seno ieleju, Alūksni, Hanjas augstieni un teikām apvīto Munameģi.

Drusku pilskalna dabas taka sākas pie Veclaicenes vēstures krātuves, tālāk ved līdz Dzērves ezeram un Dzērves kalnam, kur atrodas Kornetu skatu tornis. Dzērves kalna augstākais punkts sasniedz 203,5 metrus virs jūras līmeņa, bet skatu torņa augstums ir 27 metri. Iespaidīgā augstuma dēļ no skatu torņa paveras apburošs skats uz senleju un tās ezeriem. Jo īpaši maģiski tur izskatās saullēkta vai saulrieta laikā, kad koku galotnes un nogāzes iekrāsojas zeltainos toņos.

Tornis apmeklētājiem ir pieejams visu diennakti, un no tā paveras brīnišķīgs skats uz Alūksnes un Hānjas augstienēm (Igaunija), Kornetu–Peļļu gravas debeszilajiem ezeriem. Savukārt, kad laikapstākļi ir skaidri, iespējams ieraudzīt Baltijas augstāko virsotni – Lielo Munameģi Igaunijā.

Un tikai pēc Kornetu skatu torņa var jau doties uz pašu Drusku pilskalnu un pēc tam Ievas ezeru. Takas garums ir aptuveni 3,5 kilometri, taču jārēķinās, ka tā prasīs fizisku piepūli. Drusku pilskalns ir viens no stāvākajiem Latvijā, tāpēc kāpiens augšup ir gana liels fizisks izaicinājums. No tā gan nav jābīstas, un jāpatur prātā, ka no augšas paveras tiešām elpu aizraujošs skats.

Dabas taka piedāvā ne tikai fantastiskus skatus, bet arī vēstures izzināšanu. Piemēram, takas sākumā atrodas Veclaicenes vēstures krātuve, kur var iepazīties ar apkārtnes vēsturi, kā arī dzīvi Latvijas un Igaunijas pierobežā, raksta Alūksnes Tūrisma informācijas centrs.

Arī daba šeit ir unikāla. Dzērves, Pilskalna un Ievas ezers ir izveidojušies ledus kušanas rezultātā. "Zemledus kušanas ūdeņu straumes pirms 10–15 tūkstošiem gadu šajā apvidū izveidoja dziļas ieplakas, kuru zemākajās daļās pēc ledus izkušanas palika ezeri ar stāviem krastiem un lielu dziļumu," vēsta Alūksnes TIC.