Durvis vērusi Dzīvesziņas un arodu sēta, kurā varēs vērot audēju paraugdemonstrējumus

Ar jestrām ziemas saulgriežu sagaidīšanas aktivitātēm 21. decembrī, Ziemas saulgriežos, Jelgavā pēc restaurācijas darbu noslēguma durvis vēra Dzīvesziņas un arodu sēta Vecpilsētas ielā, informē "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs".

Dzīvesziņu un arodu sētas telpās, kur turpmāk darbosies SIA "Austras raksti" audējas, pulcējās gan cilvēki, kas piedalījās latvisko tradīciju pārzinātājas Līgas Reiteres lekcijā, gan tie, kas darbojās puzuru veidošanas meistarklasēs. Keramikas darbnīcā keramiķe Madara Rubena darbojās ar bērniem un interesentiem, kas meistaroja savus šķīvīšus vai medaljonus no māla. Kafejnīcas "Brokastu māja" telpās ikviens varēja greznot savu izvēlēto piparkūku un tikt pie siltiem dzērieniem. Savukārt ap ugunskuru laukā pulcējās gan folkloras kopas "Zemgaļi" un "Liepāre" ķekatnieki, gan interesenti, kas ar bluķa velšanu, dančiem un Ziemas saulgriežu sagaidīšanas rotaļām piesildīja pagalmu.

Dzīvesziņas un arodu sētas ēku kompleksā izveidotas gan keramikas, gan aušanas darbnīcas.

Ēka arī pēc restaurācijas saglabā agrāko laiku interjeru, sienu rotājumus, inženierkomunikācijas risinājumus, plīti un krāsnis. Ikdienā Dzīvesziņas un arodu sētas viesiem būs iespēja vērot dažāda veida audēju amata paraugdemonstrējumus, ņemot vērā tajā brīdī meistaru veikto darbu, piemēram, Zemgales rakstaino brunču aušanu, villaiņu, jostu un citu audumu darināšanu, kreklu un aubju šūšanu, izšūšanu, kā arī sarežģītu rakstu aušanu Viļumsona stellēs.

Individuālajiem apmeklētājiem Dzīvesziņas un arodu sēta būs pieejama no otrdienas līdz sestdienai no pulksten 10 līdz 18, svētdienās no pulksten 10 līdz 15, savukārt ekskursijas gan individuāli, gan grupām iespējams pieteikt iepriekš pa tālruni 29116210 vai rakstot uz e-pastu austras.raksti@gmail.com.