Elpu aizraujošs skats – Siguldas un Cēsu rudens no putna lidojuma

Kur un kā baudīt mūsu rudens krāsu ainavas? Katrs mēs spējam ieraudzīt atšķirīgo un pat uz visierastākajām lietām un vietām var palūkoties no cita leņķa, tādējādi ieraugot kaut ko pavisam jaunu. Šoreiz "Tūrisma Gids" izcēlis fotogrāfijas no putna lidojuma rakursa, sniedzot iespēju palūkoties uz to, cik skaisti no augšas izskatās rudens rotā tērpusies Sigulda un Cēsis.

Teju ikviens latvietis (un ne tikai) zina, ka Sigulda ir klasiskais rudens izbraucienu galamērķis – citi tur tradicionāli brauc katru gadu, tomēr citi aizbildinās ar saucieniem – "ko tad mēs?", tāpēc labprātāk no Siguldas rudens bauda bildes un paši savu rudeni – mājās. Katram savs rudens! Jau vēstījām, ka šogad "rudens galvaspilsētā" virs Gaujas senielejas uzstādīta tiešsaistes kamera, lai ikviens varētu vērot zelta sezonu. Rudeni var vērot pat pie siltas tējas tasītes, ietinoties plediņā, – Siguldas tūrisma mājaslapā.

Bet ja savā rudens maršrutā vēlies doties uz Cēsīm, tad šī pilsēta tevi pārsteigs ar jauniem atklājumiem par pilsētas bagāto vēsturi, ar savu brīnišķīgo ainavu un arī bagātīgu kultūras notikumu programmu. "Rudenī Cēsīs gaisā virmo radoša doma, pozitīva enerģija un pārliecība," teikts Cēsu Tūrisma Informācijas centra mājaslapā. Kā viena no iespējām, kur doties, ielūkojoties gleznainā ainavā, ir skats no Viduslaiku pils kompleksa torņiem. Kamēr Cēsu ielās, steidzīgu gājēju enerģisku soļu iekustināti, ripo kastaņi un zīles, rudens mirkļu ķērāji var doties baudīt zeltaino lapu burvību Gaujas senlejā, kur pēc silto emociju pārpilnas pastaigas, ikviens aicināts veldzēties pie avotiem. Tomēr, ja tevi māc ziņkāre, vai arī tev izdotos izveidot skaistas bildes gluži kā no putna lidojuma skatapunka – ir iespēja uzkāpt Cēsu skatu tornī, no kura paveras plašais skats uz visu pilsētu, kā arī iespēja ļauties vaļu dabas taku vilinājumam.

Nenokavē zelta rudeni – dodies svaigā gaisā, paķer līdzi piknika grozu, ja ir iespēja tad arī riteni, siltāku jaku un termokrūzi. Varam garantēt, ka brīvdienas būs izdevušās!

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.