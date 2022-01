Engurē veca zvejasrīku šķūnīša vietā tapuši dizaina apartamenti ar jūras sajūtu un maizes smaržu

"Zvejniekciemu piekrastes apbūvē jāsaglabā tipiskā ēku forma ar 45 grādu jumtu. Mums tas likās pašsaprotami un skaisti. Arīdzan ar iekšdarbiem esam tikuši finiša taisnē, bet tāpat ļausim sev prieku – ik pa laikam ieviešot ko jaunu, papildinot, uzlabojot, jo ticu, ka viesi atgriezīsies un priecāsies par izmaiņām iekārtojumā un detaļās," atklāj naktsmītņu saimniece Sintija. Tāpat saimnieku plānos ir izveidot skaistu ainavas arhitektūru jeb pagalma iekārtojumu – to vizuāli nodalot no pārējām ēkām.

Foto: Madara Ķīse

Sākotnēji plānotajā ceptuves telpā šobrīd top kūkas un šokolādes detaļas, kas nevar "sadzīvot" ar maizes cepšanas apstākļiem, tādēļ nav nekāds pārsteigums, ka dažkārt apartamentos arī ir jūtams saldais kūku aromāts, kas šajā vietā pat ļoti labi iederas. Turklāt – brokastu maizītes un garda kafija no "Kukul ceptuves" ir kā patīkama odziņa apartamentu piedāvājumā. Vairums to nezina, taču vienmēr ir patīkami pārsteigti, kad tiek no rītiem aicināti brokastīs, stāsta Sintija.

Viss iepriekš minētais par ceptuvi ir arī atbilde, kādēļ apartamentiem nosaukums ir "Kukul" – tas ir loģisks "Kukul republikas" papildinājums.

Kas sagaida naktsmītnes viesus piedāvā? Piedāvājumā: studio tipa apartaments ar terasi otrajā stāvā un loft tipa divstāvu apartaments ar terasi, saunu un vannu. Telpas savā starpā ir savienojamas un apdzīvojamas kā divu guļamistabu māja kuplākai ģimenei vai draugu lokam.

Foto: Madara Ķīse

Kā pastāstīja engurnieki, tad Engure un apkārtējie piejūras ciemi ir ļoti intensīvi auguši. Engures ostā izveidota jahtu piestātne un promenāde pastaigai uz pludmali. Tāpat sakārtotas, atjaunotas un izveidotas pastaigu takas apkārtnē un arīdzan pie Engures ezera. Savukārt vasaras mēnešos centrālajā pludmalē iespējamas kaitborda apmācības, pieejami pludmales volejbola laukumi. Attīstīts "Albatross home" komplekss ar restorānu. Kaimiņos aktīvi darbojas restorāni "Engure Cafe" un "Kafff", Bērzciemā – "Vizbuļi". Tāpat iespējams atpūsties pie ezeriem – netālajos Rideļos ar atpūtas un maltītes iespējām kafejnīcā "Cope", Apšuciemā – "Apsīte", un, bez šaubām, izveidotas daudzas jaunas nakšņošanas iespējas, kur katrs var atrast sev piemērotāko.

Esam sagatavojuši galeriju, lai tu virtuāli izjusti patieso gaisotni, ko iespējams baudīt "Kukul apartaments"!



Projekts īstenots ar Lauku atbalsta dienestu un "Attīstības finanšu institūcija Altum" atbalstu un pateicoties "Partnerība laukiem un jūrai".

