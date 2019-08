Ezerpils, pilsdrupas un senas apmetnes – ko apskatīt Āraišu pusē

Āraišu pilsdrupas atrodas pavisam netālu no ezerpils. Kvadrātveida kastellas tipa pils ezera pussalā tikusi apdzīvota no 14. gadsimta otrās puses līdz 17. gadsimta sākumam. Pilij ir debespušu virzienā orientēta kvadrāta forma un to no priekšpils atdala aizsarggrāvis, kura paliekas labi izsekojamas arī mūsdienās.