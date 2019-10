Fantastiski foto: Koknese rudens izskaņā

Vēlies noķert rudeni aiz astes? Lieliska vieta būs Koknese, kas var lepoties gan ar skaistām ainavām, gan interesantiem apskates objektiem.

Ko Koknesē apskatīt? Protams, vērts apmeklēt Kokneses pilsdrupas, kur ir teju vai iespējams ceļot laikā – iztēloties, kā būtu bijis, ja dzīvotu pāris gadsimtus iepriekš. Lai nonāktu pilsdrupās, ir jāiet cauri gadu gaitā iekoptajam parkam, kas atrodas unikālā vietā – no vienas puses to ieskauj likteņupe Daugava, taču no otras – Pērse. Parkā ir vairākas taciņas, un katra no tām ved uz dažādām, interesantām vietām.

Vērts apdomāt arī Alaines muižas ansambļa un Vecbebru muižas apmeklējumu, kā arī viesošanos Likteņdārzā un, protams, ekskursiju vērts noslēgt ar ievērojamo Pērses ūdenskrituma atveidu

Ko vēl apskatīt Koknesē, meklē te, bet turpinājumā arī citi krāšņi foto no rudenīgās Kokneses.