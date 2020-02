Foto: Brīnišķais Engures ezera musturs no putna lidojuma

Uzlabojoties laika prognozei, "AeroLatvija.lv" aerofotogrāfs Mihails Ignats kopā ar savu partneri, proti, pieredzējušo pilotu Andreju Asaru, atsākuši lidojumus, šoreiz paviesojoties pie Engures ezera un iemūžinot tā varenos rakstus.

Dabas parks "Engures ezers" izveidots 1998. gadā, un tajā ietilpst ne tikai Engures ezers un zemes ap to, bet arī Rīgas jūras līča piekraste no Mērsraga līdz Engurei, kā arī meži starp piekrasti un ezeru. Šeit atrodams viens no putniem bagātākajiem liegumiem.

Protams, vilinošs ir ne tikai pats ezers, bet arī teritorijā atrodamais putnu vērošanas tornis, savvaļas zirgu un govju ganības, kā arī orhideju taka, kur gida pavadībā iespējams apskatīt dažas no Latvijā augošajām orhideju sugām.



Kā skaidrots Engures novada mājaslapā, teritorija atvērta apmeklētājiem no 15. aprīļa līdz 31. oktobrim.