Viena no vietām, kur doties pastaigā Ventspils pusē, pavisam noteikti ir skaistā piekraste. Vējš, jūra un brīnišķīgs krasts – ko vēl vairāk vēlēties?

Unikālais Staldzenes stāvkrasts atrodas nedaudz ārpus pilsētas robežām. Dodoties uz šo vietu, 400 metru garumā skatienam atklājas dažādās Baltijas jūras stadijās veidojušies nogulumi.

Tas ir viens no ventspilnieku un pilsētas viesu iemīļotākajiem pastaigu galamērķiem, un to pierāda arī fakts, ka šī ir viena no vietām, ko iespējams aplūkot Jūrtakas 11. dienas maršrutā. Plašāk par garā pārgājiena maršrutu, kas stiepjas gar Baltijas valstu piekrasti, lasi te.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.