Foto: Dabas veidotas ledus skulptūras Carnikavā

Laikapstākļu un temperatūras svārstību dēļ šur tur novērojami neparasti ledus veidojumi, kas izskatās, it kā pati daba būtu ķērusies klāt pie kalēja āmura, lai veidotu savus mākslas darbus. Gints Mucenieks dalījās ar "Tūrismagidu.lv" ar uzņemtajiem attēliem, ko tvēris ceļā uz Gaujas ieteku jūrā Carnikavā.

Gints, kas atzīst, ka ir liels pastaigu cienītājs un nedēļas nogalē nostaigā vismaz 25 kilometrus un vairāk, saka: "Bildes uzņemtas šajā nedēļas nogalē. Carnikava man ir viena no mīļākajām vietām, kuru apmeklēju bieži. Tur ļoti labi var izstaigāties, sākot gājienu no Carnikavas gājēju tilta līdz jūrai gan gar vienu pusi pārejot pāri tiltam, gan otru." Tā kā viņš staigā daudz, tad vienmēr, ja ierauga ko interesantu, to nofotografē. "Esmu dabas cilvēks, kas mīl pavadīt laiku pie dabas nevis mājās nedēļas nogalēs."

Raugi, kādu neparastu dabas brīnumu Gints nofotografējis, ceļā uz Gaujas ieteku jūrā Carnikavā: