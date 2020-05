Foto: Doles salā izveidota jauna izziņas un pastaigu taka

Viens no interesantākajiem apskates objektiem Salaspils novada esošajā Daugavas muzeja teritorijā ir Doles salas dolomīta atsegums, kas vērojams, stāvot ūdensmalā un apskatot stāvkrasta nogāzi, ko veido dolomīta slāņi. Doles salas dolomīta atsegums ir Eiropas nozīmes aizsargājams biotops, kurš ir iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā – "Natura 2000". Tas ir viens no pēdējiem šāda veida objektiem, kas saglabājies mūsdienās tik pārveidotajos Daugavas krastos. Šogad gar to izveidota skaista dabas taka.

Upes krastos nepārtraukti notiek dabas procesi – gan nelieli dolomīta slāņu nobrukumi, gan apauguma veidošanās ar dažādiem šim biotopam raksturīgiem augiem, tajā skaitā koku un krūmu sējeņiem. Laika gaitā upes gultnē un krastos notikušās izmaiņas veicināja Daugavas krastmalas aizaugšanu ar krūmiem, kokiem un ūdensaugiem, apgrūtinot apskati un piekļūšanu lielākajai daļai no muzeja teritorijā esošā dolomīta atseguma.

2019. gadā domes attīstības daļa uzsāka īstenot projektu "Daugavas krasta labiekārtošana, attīrot Doles salas dolomīta atsegumu un uzlabojot vides pieejamību" ar mērķi veikt Sausās Daugavas krastmalas un dolomīta atseguma attīrīšanu no liekā apauguma un pastaigu takas izveidi 410 metru garā posmā. Darbi ilga visu ziemu un tika pabeigti 2020. gada aprīlī.

Daudzi risinājumi, tajā skaitā celiņa izbūve pāri avotainām vietām, bija radoši jāizveido, pielietojot arī sentēvu metodes. Piemēram, objektā iespējams iepazīt veidu, kā ūdeņus novada uz Daugavu, izmantojot zaru fašīnas.

Takas trasē var iepazīties ar ļoti dažādiem dabas procesiem, floras un faunas pārstāvjiem, kā arī kuģošanas vēstures elementiem. Krasta nogāzē sastopami dažādi biotopam raksturīgie augi. Apmeklētājiem šeit ir iespēja vērot gan putnus un ūdens iemītniekus, gan skudru dzīvi, gan ieraudzīt zalkšus, sildoties saulē uz atseguma akmeņiem.

Projekta rezultātā ir uzlabota pieejamība Sausās Daugavas krastam. Muzeja apmeklētājiem ir sniegta iespēja piekļūt dolomīta atsegumam un doties gleznainās pastaigās gar ainavisko Daugavas krastu, labāk iepazīstot krastā esošo dabas un industriālo mantojumu – saglabājušās vēsturiskās plostu tauvošanās vietas. Rūpējoties par apmeklētāju ērtībām un vidi, pastaigu takā uzstādīti trīs soliņi un divas atkritumu urnas. Perspektīvā plānots taku papildināt ar informācijas stendiem, kas veltīti aizsargāmajām dabas vērtībām Doles salā.