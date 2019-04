Foto: Durbē uzcelts jauns skatu tornis un izveidota pastaigu taka

Pavasaris atnācis ar jaukiem pārsteigumiem visiem aktīvajiem Latvijas apceļotājiem - Durbes ezera krastā atklās jaunu skatu torni un izveidota arī pastaigu taka.

Durbes ezers ir izvietojies Durbes-Vārtājas senlejā, un tā platība ir 670 hektāri. Ezera ziemeļaustrumu teritorijas palienu pļavas ir iekļautas "Natura 2000" aizsargājamo teritoriju tīklā. Ezers ir bagāts ar zivju krājumiem – tajā visbiežāk sastopamas 14 zivju sugas un ir iespējama licencēta makšķerēšana, turklāt katru gadu ezers tiek papildināts ar zivju mazuļiem. Durbes ezers ir arī nozīmīga putnu migrācijas vieta. No 28 Latvijā sastopamajām aizsargājamajām putnu sugām, 14 ir novērojamas Durbes ezera apkārtnē.

Foto: Alise Lūse

Jaunais skatu tornis Durbes ezera krastā izbūvēts pēc Durbes novada domes iniciatīvas 2018. gadā Kurzemes plānošanas reģiona vadītā projekta "Dabas tūrisms visiem" ("UniGreen") ietvaros ar "Interreg" Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam atbalstu, lai sniegtu iespēju gan ornitologiem, gan visiem citiem putnu mīļiem un interesentiem vērot ezerā mītošos putnus un baudīt mierpilno ezera apkārtni, Kurzemes plānošanas reģiona projekta "Dabas tūrisms visiem" vadītāja Alise Lūse pastāstīja "Tūrisma Gidam".

Pie torņa labiekārtota arī atpūtas zona. Ezera infrastruktūra tiek veidota tā, lai tai var piekļūt arī cilvēki ratiņkrēslos. Ezera krastā pieejamas piknika vietas un peldvieta, kā arī kempingi, kur tiek piedāvātas naktsmītnes un laivu noma. Pie torņa pieejami arī QR kodi, kuri, noskenējot ar viedtālruni, sniedz iespēju noklausīties audio latviešu un angļu valodās par ezeru un tā apkārtni.

Foto: Alise Lūse

Netālu no torņa izveidota arī pavisam jauna, gandrīz divus kilometrus gara pastaigu taka, kas ved gar Durbes pilskalnu un Durbes dīķi. 13.gadsimtā šeit notikusi Durbes kauja, kurā žemaišu un kuršu karaspēki sakāva Livonijas un Vācu ordeņa kopīgos spēkus. Par sendienās vienu no lielākajām kaujām atgādina Durbes pilskalnā uzstādītais piemiņas akmens Žemaišu uzvarai pār krustnešiem, kas atvests no Žemaitijas un uzstādīts Durbes kaujas 750. gadadienā. Durbes pilskalnā apskatāmas arī 14. gadsimtā celtās vācu ordeņpils drupas. Pils pagalms bijis apjozts ar augstu mūri, kura daļa dienvidu pusē vēl stāv. Pils kalpojusi svarīgā ceļa aizsardzībai, kas vedis no Prūsijas uz Livoniju, un tā tika izpostīta jau pirms 300 gadiem. Pilskalna virsotnē izbūvēta skatu platforma, kas ļauj vērot lielisko Durbes apkārtnes ainavu. Taka pieejama vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ratiņkrēslos ar asistentu.

Durbes skatu torņa atklāšana notiks 18. aprīlī pulksten 13, kad kopā ar ornitologu Ritvaru Rekmani būs iespējams vērot ezera apkārtnē mītošos putnus un uzzināt daudz jauna gan par dažādām putnu sugām, gan to ligzdošanu un migrāciju.



