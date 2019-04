Foto: Gaisa balonā pāri Gaujas senlejai

Pirmajā siltajā pavasara novakarē man bija iespēja pacelties kādu nieku virs Siguldas egļu galiem un palūkoties uz Gaujas ieleju no gaisa balona. Tā kā kokiem vēl lapas ir tikai darāmo darbu sarakstā, šīs apkaimes skaistie apskates objekti bija ļoti labi saskatāmi. Lūk, kā tas viss izskatījās!

Jaukā aprīļa pievakarē "Huawei" bija nolēmis influenceriem parādīt savu jauno viedtelefonu P30 Pro un tā fotografēšanas iespējas. Tā nu sagadījās, ka arī es nonācu šajā glamūrīgajā kompānijā un izbaudīju lietuviešu gaisa balona pilotu vadīto lidojumu – tā maršruts noteikti būtu interesants ne tikai tehnoloģiju zinātājiem, bet arī piedzīvojumu kāriem ceļotājiem.

Milzīgais, zaļais balons pacēlās no pļaviņas Turaidas muzejrezervāta pakājē un līdz ar Gaujas līkumiem ļāva apskatīt arī rudos pils torņus. Tālāk ceļš (lasi vējš) veda pār Krimuldas skaisto muižu, kur top arī gardi vīni, bet no blakus esošā uzkalna jau vairāk nekā 50 gadus mazajā trošu vagoniņā var doties uz Siguldu. Vērīgākie skatītāji it labi varēja lejā sazīmēt arī Ķeizarskata skatu laukumiņu un Gūtmaņa alu, bet tālumā arī Siguldas Panorāmas ratu. Uz Krimuldas muižu augšup pa nogāzi līkumus met senākais no diviem Latvijai unikālajiem serpentīna ceļiem Siguldā. Pirmo reizi Krimuldas serpentīna ceļš labiekārtots 1862. gadā, gatavojoties Krievijas cara Aleksandra II vizītei. Tā kā kokiem vēl nav lapu, arī tā līkumus varēja sazīmēt no gaisa.

Tālāk jau balona grozs strīķējās gar biezo mežu galotnēm un ik pa brīdim atspīdēja kādā purvainā lāmā vai Gaujas līkumā. Pēc ne pārāk ilga lidojuma lejā manījām arī Krimuldas baznīcu ar tās lilijas labirintu. Izrādās, kopš 4. gadsimta viena ceļa labirints kļuvis par vienu no plašāk izplatītajiem kristīgajiem simboliem cilvēka ceļam pie Dieva. Pārlaidāmies tam aši pāri.

Pilots pastāstīja arī par kādu interesantu niansi. Ja stiprā vēja dēļ lielāko daļu ceļa veicām burtiski līdz ar egļu galotnēm, tad virs Siguldas šosejas būtiski palielinājām augstumu. Tas esot tādēļ, lai nenovērstu autovadītāju uzmanību un neapdraudētu satiksmes drošību – pēc iespējas ātrāk un augstāk jāšķērso šādas maģistrāles.

Lidojums beidzās vienā no Egļupes tīrumiem, un tie, kas lidoja pirmo reizi, saņēma apliecinājumu diploma viedā, kā arī glāzi dzirkstošā vīna no pilota rokas.

Lūk, neliels foto ieskats lidojuma jaukākajos brīžos!