Foto: Gleznainā Kazugrava un tās iespaidīgais ūdenskritums

Priekuļu pagastā ir skaista vieta Kazugrava, kurā atrodas avoti, ūdenskritumi, dolomītu atsegumi, alas, kritenes, pamesti karjeri un citi ģeoloģiskie veidojumi. Ar neparastās senlejas un tās ūdenskrituma bildēm (arī no ziemas, kad zemi klāja sniegs) ar "Tūrisma Gidu" padalījies Ilmārs Griķis, kurš, lai gan ir sertificēts priekšmetu un ēdienu fotogrāfs, kā pats saka, dabā atrod prieku sirdij un acīm.

"Kazugrava atrodas vien trīs kilometrus no manām mājām, un tās tiešā tuvumā atrodas radinieku māja. Šis ūdenskritums ir zināms ar savā ziņā sarežģītajiem fotografēšanas apstākļiem, jo gaismas nav pietiekami un arī rakursa meklēšana ir labs izaicinājums," viņš pastāsta. "Latvijā visvairāk patīk fotografēt senus objektus, dzirnavas, pilis kā arī no ainavām ūdenskritumus, jo to nav tik daudz, skaistus vientuļos kokus un saulrieta ainavas."

Kazugrava atrodas Gaujas Nacionālajā parkā, un ir aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis. Tajā esošais Septiņavotu ūdenskritums ir viens no iespaidīgākajiem Latvijā. Vairāk par skaisto senleju lasi "Dabas pērle meža ielokā – gleznainā Kazu grava Vidzemē".