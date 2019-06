Foto: Iespaidīgais Žākļu velnakmens Vizlas upes ielejā

Netālu no Igaunijas robežas, Apes novada Vidagā, atrodas ļoti gleznaina vieta, kuras centrā ir Žākļu dižakmens, uz kuru no gravas kores ved koka kāpnes. Šim akmenim ir vairāki nosaukumi, to mēdz dēvēt ari par Vizlas akmeni un Žākļu velnakmeni.

Iespaidīgais Vizlas dižakmens atrodas Virešu pagastā, Gaujas pietekas Vizlas ielejā, netālu no tās ietekas Gaujā. Savu izmēru dēļ šis dižakmens tiek uzskatīts par lielāko ziemeļaustrumu Vidzemē – tā apkārtmērs ir 15 metri. Akmens sniedzas 3,4 metru augstumā, ir sešus metrus garš un 3,7 metrus plats. Akmens tilpums ir apmēram 35 kubikmetri.

No pelēkā, smalkgraudainā gneisa sastāva akmens upes pusē ir nošķēlusies apmēram sešus kubikmetrus liela atlūza, līdz ar to akmens ir divdaļīgs. Tas tiek saukts arī par Vizlas Lielo akmeni, kā arī tuvējo māju vārdā – par Žākļu dižakmeni. Savukārt velnakmens vārdu tas ieguvis no teikas, kura stāsta par pašu nelabo, kas akmenī esot iebēdzis, slēpdamies no Pērkona varenajām dusmām.

Akmens iekļauts gleznainās Vizlas dabas takā kā nozīmīgākais tās objekts. Divus kilometrus garā vienvirziena taka ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū "Ziemeļgauja". Tā sākas pie senā arkveidīgā dolomīta mūra tiltiņa pār Vizlas upi un ved gar tās labo krastu. Ejot gar straujās, krāčainās upītes krastu, skatam paveras iespaidīgi dolomīta atsegumi – klintis, bet no informācijas stendiem var uzzināt par Ziemeļgaujas dabas vērtībām.

Virešu pagastā "Ziemeļgaujas" dabas bagātības iepazīt vilina arī Tilderu taka, kura sākas pie Gaujas tilta, kā arī Randatu klinšu taka. Ja plāno braucienu uz Igaunijas pierobežu, lūk, vēl pieci interesanti objekti, ko apskatīt Apes novadā.