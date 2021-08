Foto: Jelgavas katedrāle – viena no lielākajām pilsētas sakrālajām celtnēm

Jelgava lielai daļai cilvēku asociējas ar pašmāju poproka grupas ''Prāta Vētra'' dzimto vietu, vareno Jelgavas pili vai daudzfunkcionālo atpūtas vietu – Pasta salu. Taču ievērības vērti ir arī pilsētas dievnami – viens no tiem ir Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrāle.

Esošā Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrāle ēka celta 1906. gadā neogotikas stilā pēc arhitekta Kārļa Strandmaņa projekta vecās katoļu baznīcas vietā, kas bija celta 17. gadsimtā. Līdz 1925. gadam baznīca nesa svētā Jura vārdu, bet 1925. gadā tā tika konsekrēta Bezvainīgās Jaunavas Marijas godam. Neogotikas stilā celtā sarkaņo ķieģeļu būve ar vienu torni, transeptu un trīs jomiem kļuva par vienu no lielākajām pilsētas sakrālajām celtnēm.

Ēka smagi cieta Otrā pasaules karā – 1944. gada jūlija beigās baznīca nodega, un palika tikai izdegušās baznīcas mūri. Baznīcas torņa smaile tās oriģinālajā augstumā atjaunota tikai 1992. gadā. Katedrāles statusu baznīcai 1996. gada 25. martā piešķīra Pāvests Jānis Pāvils II.

Baznīcu iespējams apskatīt bez maksas vai par ziedojumu. Tās darba laiks no pirmdienas līdz sestdienai ir no pulksten 6 līdz 19, bet svētdienās no pulksten 6 līdz 17. Vairāk par katedrāli un norisēm tajā vari uzzināt, klikšķinot te.

Raksta tapšanā izmantota informācija no Kultūras ministrijas kampaņas ''Atrastā Latvija'' mājaslapas.

