Foto: Jūrmalā atklāts iespaidīgais Gaismas parks

Jau trešo gadu Jūrmala svētku laikā iemirdzas daudz spožāk, jo tā iedzīvotājiem un pilsētas viesiem piedāvā Gaismas parku, kas atklāts nupat – 1. decembrī. Ko tad šis parks piedāvā?

Līdz ar pilsētas apgaismojuma ieslēgšanu Dzintaru mežaparka teritoriju – bērnu rotaļu laukumus, priežu zarus un apstādījumus, arī Dzintaru mežaparka skatu torni – rotā gaismas dekori un dažādi objekti, kas veidoti no vairāk nekā 85 tūkstošiem krāsainu LED lampiņu virtenēm. Mežaparka skatu tornī mirdz no gaismas dekoriem veidotas sniegpārsliņas un dažādās krāsās izgaismoti sniega sanesumi kāpās.

Lielākais un iespaidīgākais no dekoriem ir parka tiltiņš – arka, kas veidota jūras viļņa formā no gaismu virtenēm kopumā 3,5 kilometru garumā. Parkā ir arī īpaša koku aleja, kas atgādina zvaigznājus naksnīgās debesīs, kur "Piena ceļā" var saskatīt krītošas zvaigznes un iedomāties vēlēšanos. 14 hektārus plašo Dzintaru mežaparka teritoriju krēslas stundās apdzīvo no gaismiņām veidoti lāči, eži, vāveres un citi meža zvēri.

Decembra sestdienās un svētdienās un arī 1. janvārī no pulksten 16 līdz 19 Gaismas parkā notiks radošās darbnīcas, rotaļas un citas aktivitātes ģimenēm ar bērniem.

Dzintaru mežaparks apmeklētājiem atvērts katru dienu līdz pulksten 22. Ieeja parkā un pasākumos ir bez maksas.

Lūk, foto ieskats no Gaismas parka atklāšanas svētkiem!