Foto: Jūrmala saposusies Ziemassvētkiem

Jūrmala saposusies svētkiem – iedegta galvenā pilsētas egle Jomas ielā, arī citviet pilsētā izrotātas egles. Krāsainu lampiņu gaismā mirdz Dzintaru mežaparks, svētku noskaņu papildina iedegtais svētku apgaismojums un dekorācijas.

Pilsētas galvenā Ziemassvētku egle šogad rotāta jūrmalnieku un viesu iecienītajā gājēju ielā – Jomas ielas sākumā, iepretim Majoru stāvlaukumam. Aptuveni divpadsmit metrus augstā egle radīta no desmitiem mazāku eglīšu, tās rotājumu veido stilizēti latvju raksti egles zaros un tās pakājē. Gaismas ornamenti rotājas arī blakus kokos. Egles rotājumu ansambli papildina un īpašu svētku noskaņu rada atskaņotā mūzika, vēsta Jūrmalas valstspilsētas Sabiedrisko attiecību speciāliste Megija Parfilova.

Svētku rotā mirdz arī Dzintaru mežaparks. Krēslas stundās tas pārvēršas Gaismas parkā, kuru rotā Ziemassvētku gaismas dekori, veidoti no vairākiem tūkstošiem krāsainu LED lampiņu. Lielākais no dekoriem – jūras viļņa formā veidotais parka tiltiņš. Tāpat parkā šobrīd var vērot jaunus iemītniekus – no gaismas virtenēm veidotus lāčus, ežus, vāveres un citus meža iemītniekus. Dzintaru mežaparks apmeklētājiem atvērts katru dienu no pulksten 9 līdz 21; svētku apgaismojums parkā tiek ieslēgts līdz ar krēslas iestāšanos.

Svētku noskaņu pilsētā papildina uz ielām un tiltiem ieslēgtais svētku apgaismojums – stilizēti latvju raksti, kā arī Ziemassvētku dekorācijas vairākās pilsētas vietās. Jomas ielu gandrīz divu kilometru garumā rotā izgaismoti dekori pie apgaismojuma stabiem. Dubultos, iepretim dzelzceļa stacijai, un Kauguros, Talsu šosejas rotācijas apļos, izvietoti lieli čiekuru dekori.

Kauguru parkā, Mazā nometņu ielā 1, ziemas laikā "iemājojusi" sniegavīru ģimene, savukārt Ziemassvētku stāstu Kauguru Kultūras nama pagalmā, Raiņa iela 110, ataino tēlnieka Tālivalža Muzikanta veidotā skulptūru grupa "Ziemassvētku silīte". Svētkiem uzpostas pilsētas egles ir Jomas ielā Majoros, Dubultu skvērā, Dubultu Kultūras kvartālā, Kauguru parkā un pie Kauguru Kultūras nama.