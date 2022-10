Foto: Kamparkalns tērpies rudens rotā. Izzini maršrutu 'Talsu pauguraines šarms'

Rudens ir lieliska sezona, lai dotos mazākos vai lielākos pārgājienos. Varētu pat sacīt, ka rudens ir labākais laiks, lai dotos pie dabas, jo temperatūra ir patīkama – nav pārāk karsts un nav pārāk auksts –, lapas krīt un dabā mainās krāsas. Piekritīsi, ka ir daudz iemeslu, lai ietu ārā un svinētu šo krāsu sezonu? Un kāpēc gan lai tas nenotiktu vienā no iecienītākajām vietām atpūtai pie dabas Kurzemē – atpūtas bāzē "Kamparkalns", kas atrodas gleznainā teritorijā dabas parkā "Talsu pauguraine"?

Kamparkalns ir Ziemeļkurzemes augstākā vieta (174,8 metri virs jūras līmeņa). Tas atrodas Talsu novada Lībagu pagasta austrumos pie "Kamparu" mājām, Talsu pauguraines dabas parka teritorijā. Kalnā uzcelts 28 metrus augsts skatu tornis, no kura visos gadalaikos var vērot gan Talsu pauguraines dabas parka mežu un pakalnu ainavas un ezerus, gan arī tālākus pagastus un objektus, kuru atrašanās vietu dabā palīdz saskatīt torņa skatu platformā uzstādītie attēli. Tomēr rudenī, kad lapas krāsojas, skats ir īpaši krāšņs. Ziemā šeit darbojas arī divas apgaismotas slēpošanas trases.

Tagad Kamparkalna virsotne apaugusi ar egļu un bērzu mežu, bet, iespējams, kādreiz šeit bijusi svētvieta. Par to varētu liecināt agrākais kalna nosaukums – Krīvukalns – un akmeņu krājumi virsotnē.

Ja savā rudens brīvdienu plānotāja esi ierakstījis Kamparkalna apskatīšanu, tad tev ir divi varianti: pirmais, turp doties ar mašīnu un pastaigāties pa Kamparkalnu, reizē uzkāpjot Kamparkalnu skatu tornī, vai otrais – doties kārtīgā pārgājienā pa Talsu pauguraini. Kopā ar Kamparkalna skatu torņa apmeklējumu, garais pastaigu maršruts ir apmēram 18 kilometrus garš, un tā noiešana aizņem vidēji četras stundas un sniedz fantastisku iespēju sadedzināt dienas kaloriju normu, baudot ainaviskus skatus.



Maršruts "Talsu pauguraines šarms"



Talsu novada tūrisma informācijas centrs izstrādājis maršrutus kājāmgājējiem (bet tas ir izbraucams arī ar velosipēdu).

Nu tad sākam! No centra taka ved gar Talsu ezera promenādi virzienā uz Ābeļiem, pa ceļam ļaujot izbaudīt skaisto un sakopto Talsu ezera apkārtni. Šeit var redzēt vienu no pilsētas deviņiem pakalniem – Talsu pilskalnu, kura pakājē savulaik atradusies kuršu senpilsēta. Tālāk taka turpinās gar Ābeļezeru un ved uz Vanagkalnu, kur jau var vērot Talsu paugurainei raksturīgo mozaīkveida ainavu ar izteiksmīgo pauguru reljefu. Takas tālākais punkts ir Kamparkalns. Tālāk maršruts ved atpakaļ virzienā uz Talsiem caur Milzu kalnu un Sirdsezeru. Kā jau iespējams nojaust, ezers ieguvis savu nosaukumu no sirdsveida formas. Vietu starp Milzu kalnu un Sirdsezeru dēvē par Vīnleju, jo Kurzemes hercogistes laikos šeit bijuši vīna dārzi. Milzu kalna pakājē atrodas Sapņu ezers, kur ierīkota jauka atpūtas vieta ar lielisku skatu uz romantisko ezeru. Takas pēdējais posms ved gar Eiropas dižskābaržu audzi, kas stādīta 1890. gadā. Takas noslēgumā atgriezīsieties Talsos, uzkāpjot Talsu pilskalnā, no kura paveras viens no labākajiem skatiem uz Talsu ezera promenādes apkārtni un iznāk lieliskas pilsētas ainavas fotogrāfijas.

Maršruts "Talsu pauguraines šarms":

Lokveida maršruts: Talsi–Sukturi–Sirds ezers–Sapņu ezers–Kamparkalna skatu tornis– Vanagkalns–Kamparu ezers–Ābeļu ezers–Talsi;

Attālums: 18 kilometri;

Ceļa segums: meža takas, grants, asfalts;

Ilgums: 4,5 stundas;

Grūtības pakāpe: grūts.