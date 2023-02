Foto: Latvijā novērota brīnumaina ziemeļblāzma Kaltenes pludmalē

Lai ieraudzītu ziemeļblāzmu cilvēki dodas uz tuvām un tālām ārzemēm, nemaz nedomājot par to, ka šo dabas brīnumu var vērot tepat Latvijā. Īpaši bieži to var novērot agrā pavasarī, kad ziemeļblāzma izdaiļo debesis neticami krāšņās krāsās. Arī šogad jau novērota ziemeļblāzma, kuru Kaltenes akmeņainajā pludmalē ir iemūžinājis Kārlis Liepiņš.

Akmeņiem klātā Kaltenes pludmale arī ikdienā izskatās neticami gleznaina. To klāj lieli laukakmeņi, kas Latvijā ir reta parādība. Taču pavisam īpaša Kaltenes pludmale bija kļuvusi naktī no 15. uz 16. februāri, kad tās debesis iekrāsoja ziemeļblāzma. Kārlis gan atzīst, ka šoreiz ziemeļblāzma nebija tik iespaidīga kā citus gadus, tādēļ ar neapbruņotu aci to īsti baudīt nevarēja, taču fotokamera spēja fiksēt fantastiskus kadrus.

Leģendām apvītā dabas parādība nemaz nav tik reta, kā daudziem šķiet. Ja ir labvēlīgi laikapstākļi, tad to arī Latvijā var vērot gana bieži. Piemēram, Kārlis jau vairākus gadus dodas ziemeļblāzmas meklējumos, taču atzīst, ka tā ir laimes spēle. Pirmkārt, jābūt skaidrām debesīm, otrkārt, tuvumā nedrīkst būt pilsēta vai kādi citi gaismas avoti. Protams, mūsdienās ir arī vairākas lietotnes un tīmekļa vietnes, kur var sekot līdzi ziemeļblāzmas prognozēm.

Līdz pat marta beigām ikvienam ir iespēja savām acīm ieraudzīt šo dabas brīnumu, tikai jābūt pacietīgiem, vērīgiem un, protams, noderēs arī nedaudz veiksmes.

Raksta turpinājumā fotogrāfijas ar ziemeļblāzmu no 2022. gada arhīviem.