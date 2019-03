Foto: Ložmetējkalna skatu tornis, no kura paveras skaista ainava

Ja vēlies uz nelielu mirkli izrauties no pilsētas, tad nepilnas stundas attālumā no Rīgas atrodas Ložmetējkalna skatu tornis, no kura paveras burvīga ainava.

Ložmetējkalna skatu tornis meklējams Jelgavas novada Valgundes pagastā. Tas uzbūvēts uz Garās kāpas vienā no augstākajiem tās punktiem – Ložmetējkalna, kas ir viena no vislabāk zināmajām latviešu strēlnieku piemiņas vietām. Šī vieta sevī glabā arī vēsturisku dvesmu, jo apkārtnē meklējamas arī Pirmā pasaules kara kauju vietas – Ziemassvētku kauju piemiņas vietas un apbedījumi, Kara muzeja filiāle, apskatāmi arī senie ierakumi. Pats tornis slejas 27 metru augstumā un no tā paveras elpu aizraujoša ainava. Skatu torņa augšā atrodams informatīvs stends, kas palīdz orientēties apkārt esošajos objektos un kur tos var censties saskatīt meža biezoknī. Ja līdzi būsi paņēmis tālskati, iespējams saredzēt pat Babītes ezeru un Zaķusalas TV torni. Nesen tornī notika restaurācijas darbi, bet no pagājuša gada vasaras tas atkal atklāts apmeklētājiem, priecējot dabas mīļus ar svaigu izskatu. Turpinājumā "Juris Grinfelds Photography" iemūžinātie mirkļi no skatu torņa apmeklējuma.

Citus skatu torņus, no kuriem pārredzēt Latvijas plašumus, meklē te. Kur pēc tam izstaigāties, ja ceļi veduši uz šo pusi? Ložmetējkalna tuvumā atrodas divi ļoti ainaviski un pastaigām piemēroti purvi – Cenas tīrelis un Ķemeru nacionālais parks. Skaisti izstaigāties vari Cenas tīreļa takā, kas atrodas starp Babītes ezeru un Olaini. Dodoties pastaigā pa 3,3 kilometrus garo purva taku, kas atrodas dabas lieguma teritorijā, atklāsi brīnišķīgo ezeriņu kompleksu un iespaidīgā sūnu purva ainavas. Vairāk informācijas šeit. Foto: Andris Jermuts Savukārt Lielais Ķemeru tīrelis ir viens no lielākajiem sūnu purviem Latvijas piekrastē. Tam ir raksturīgs iegarenu ezeriņu jeb akaču labirints, kas purvam piešķir īpašu ainaviskumu. Tīreļa laipa ir būvēta no koka dēļiem – tās kopējais garums ir 3,4 kilometri. Katrs var izvēlēties sev piemērotāko maršrutu, jo taku veido divi apļi – 1,4 un 3,4 kilometrus gari. Pastaigas laikā var novērtēt augsto purvu ar tā ainavisko savdabību. Tā aizvedīs sūnu, purva priedīšu, akaču, tumšu ezeriņu un vaivariņu valstībā. Plašāk lasi te.