Foto: Neparastais Dāvida dzirnavu avotu ūdenskritums netālu no Cēsim

No acīm paslēpts, starp kokiem skaļi šalc ūdenskritums, ko veido vairāk nekā 30 avotu. Tā dēvētā Dāvida dzirnavu avotu grupa Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā nosaukta par vienu no krāšņākajām ar pazemes ūdeņu izplūdi saistītajām ģeovietām Latvijā.

Dāvida dzirnavu avoti atrodas Cēsu novadā, Vaives pagastā, netālu no Rīgas–Alūksnes šosejas. No tās nogriežoties, būs nedaudz jāpabrauc pa zemes ceļu līdz vārtiem ar uzrakstu LLU Mācību bāze "Dāviddzirnavas". Vārti aizsargā teritoriju no automašīnu iebraukšanas, tādēļ tālāk būs jādodas kājām.

Ejot uz avotiem, kas ieplūst Vaives upē, pa ceļam redzēsi vecu dzirnavu drupas. Tās reiz piederējušas amatniekam Dāvidam, kas nodarbojās ar dambju un māju celtniecību. Starp ūdenskritumu un dzirnavām viņš uzcēla akmens sienu, lai novirzītu ūdeni uz dzirnavām.

Kopumā Dāvida dzirnavu avotu grupu veido apmēram 34 minerālūdens avoti ar vairākām dabīgā veidā izveidotām kaskādēm; tie ir aktīvi visu gadu. Avota ūdenī ir dzelzs savienojumi, tādēļ apkārtesošie akmeņi iekrāsojušies rūsganā krāsā. To esot grūti izmazgāt no drēbēm, tādēļ pie avotiem jābūt uzmanīgam, lai nesasmērētos.

"Enter Gauja" mājaslapā norādīts, ka daļa avotu saplūst vienotā tērcē, izveidojot ainavisku, līdz septiņiem metriem augstu, krāčveida "ūdenskritumu". Laukakmeņi, kas redzami pie šie avotiem, iespējams, nonākuši te mākslīgi, dzirnavu būvniecības laikā.