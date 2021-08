Foto: Neparastais Pudeļu dārzs Gulbenes pusē, kurā skatāmi 43 vides objekti

Gulbenes novada Ainažu mājās dzīvo mutīga un atraktīva pensionāre Anna Zīle, kas, šeit pārvācoties, mantojumā saņēma neskaitāmi daudz stikla pudeļu. Domādama, ko ar mantojumu darīt, kādā dienā Anna nolēmusi no pudelēm, cementa un grants uzmūrēt nelielu sienu, kas pasargātu no vēja. Būve ieguvusi ciemiņu atzinību, bet Anna – pamudinājumu prasmes izmantot lietderīgi. Tā pirms 16 gadiem tapa Pudeļu dārzs.

Saimniece stāsta, ka vienmēr domājusi – pensijā nekā nedarīs un nekad neies kāzās par vedēju, taču kā mēdz teikt: ''Nekad nesaki ''nekad''.'' Pudeļu dārza ekspozīcija sākās ar dažiem praktiskiem mūrējumiem, tostarp piknika galdu un darbnīcas sienu. Runas izplatījās, un Ainažu mājas brauca skatīt arvien vairāk viesu, kas gan atveda jaunas stikla pudeles, gan mudināja objektu kolekciju papildināt.

Foto: DELFI

Pirmais Pudeļu dārza vides objekts – siena, kas pasargā no vēja un saulrietā skaisti mirdz.

Neparasto dārzu apskatīt vēlas patiesi daudz tūristu, to apliecina arī tas, ka tuvākie kaimiņi pie sava iebraucamā ceļa pat uzstādījuši zīmi ar tekstu: ''Šeit nav Pudeļu dārzs.'' Anna zina stāstīt, ka patiesi daudzi sākotnēji pie viņas braukuši caur kaimiņiem, jo tā vienkārši viesus vedis vadātājs jeb navigācijas sistēma, bet tas mainījies pēc tam, kad uz Ainažu mājām labiekārtots ceļš un pat izveidota stāvvieta.

Gadu gaitā par pašu līdzekļiem Pudeļu dārzs apaudzis ar dažnedažādiem objektiem – šobrīd šeit kopā skatāmi 43 objekti, tostarp kaķis uz podesta, suņu būda, tiltiņi, buru laiva un citi. Visu vides objektu izveidē izmantotas 17 tonnas cementa, 51 tonna izsijātas grants un desmitiem tūkstošu pudeļu.

Iespaidīgākais objekts pavisam noteikti ir pudeļu labirints. Anna stāsta, ka sākotnēji viņai ne prātā nenāca, ka galu galā labirinta celtniecība varētu izvērsties par tik apjomīgu projektu, un paldies par to jāsaka televīzijai, kas par Pudeļu dārza labirintu tā būvniecības laikā izveidoja sižetu. Žurnāliste toreiz stāstīja, ka saimniece lūdzot braukt ciemos ar šampanieša pudelēm. Tā turpmāko nedēļu, pat mēnešu laikā, Ainažu mājas gāza riņķī viesi un viņu līdzpaņemtās pudeles. Vaicāta, cik tad daudz stikla labirintā iemūrēts, Anna nezina nosaukt precīzu skaitli, bet teic, ka vienā no apakšējām rindām iemūrētas 13 000 pudeles. Ņemot vērā iespaidīgo labirintu, iespējams tikai aptuveni minēt, cik daudz pudeļu kopskaitā to veido.

Foto: DELFI

Milzu pudeļu labirints.

Tāpat Anna, pielāgojoties pieprasījumam, izveidojusi tematiskos objektus preciniekiem, jo, kā izrādās, daudzi šeit vēlas svinēt kāzas, kuras saimniece arī labprāt vada. Preciniekiem ir iespējams šeit atstāt savu slēdzeni, pieslēdzot to ''mīlestības kokam'', tāpat saimniece jaunlaulātajiem lūdz uzrakstīt viens otram solījumus, kurus pēc tam ieliek šampanieša pudelē, bet pašu pudeli iemūrē sirds formas ''baseiniņā''. Tāpat šeit skatāma mīlestības lapene, laulību arka un bērnu gultiņa, kā arī Anna piedāvā dažādas atrakcijas, piemēram, šķēpa mešanu, kas simbolizē amora bultu.

Foto: DELFI

Šampanieša pudeļu ''baseins'', kurā savus solījumus viens otram mūrē jaunlaulātie.

Pudeļu dārzā arī ierīkots pudeļu muzejs, kurā saimniece glabā unikālas pudeles, kuras pie viņas atceļojušas dažnedažādos veidos. Piemēram, reiz kāds no viesiem atvedis savu pudeļu kolekciju, jo pašam vairs nebija, kur tās uzglabāt. Kas interesanti – visas kolekcijas pudeles bijušas pilnas. Tāpat tūristi no dažādām valstīm arī atved un kolekcijai pievieno savu valstu pudeles. Anna zina teikt, ka Pudeļu dārzu apmeklējuši tūristi no 43 pasaules valstīm.

Foto: DELFI

Pudeļu dārza viesi tiek aicināti kartē atzīmētu vietu, no kurienes nāk.

Pudeļu muzejā arī iespējams svinēt svētkus, un saimniece labprāt vada rotaļas un dažādas atrakcijas – esot viena atrakcija, kas patīk visiem bez ierunām, taču detaļās par to, kā tā noris, neielaižas. Tāpat šeit atrodas pārvietojamais namiņš, kuru, ja vien ir vēlme, iespējams izīrēt.

Anna nākotnē iecerējusi dārzu papildināt ar citiem vides objektiem. Kādiem? To tev būs jābrauc noskaidrot pašam. Pudeļu dārzs pavisam noteikti ir vieta, kur aizbraukt, kaut lai tikai dzirdētu Ainažu māju saimnieces stāstus, kuru viņai netrūkst. Un, ja plāno dārzu apmeklēt un tev mājās iekrājušās tukšas un tīras stikla pudeles, ņem tās līdzi, lai pieliktu arī savu roku nākamo objektu tapšanā.

Plašāku informāciju par Pudeļu dārzu iespējams atrast Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" mājaslapā.

