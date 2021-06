Foto: Nostāstiem apvītā Baldones kūrvieta

Neapšaubāmi, pamestais un reizēm arī spocīgais dabiski raisa ziņkāri to apskatīt savām acīm, un šādu teikām un nostāstiem apvītu vietu Latvijā ir ne mazums. Viena no tādām meklējama pavisam netālu no Rīgas – Baldonē, kas pazīstama, tieši pateicoties dziednieciskajiem resursiem: ārstnieciskajām dūņām un minerālūdens avotiem, kas Baldones teritorijā sekmējuši kūrorta ārstniecības iestāžu uzplaukumu. Tā ir Baldones kūrvieta.

Baldones sēravota un dūņu dziednieciskās īpašības bijušas zināmas jau kopš seniem laikiem, tomēr Baldones kūrvieta (apvidus, kur ir dabiski dziedniecības līdzekļi – īpašs klimats, minerālavoti, dūņas u. tml.) izveidojās vēlāk – kad izveidotas pirmās ārstniecības iestādes. Kā vēsta nostāsti, atpūsties un atgūt veselību uz Baldoni jau viduslaikos braucis Livonijas mestrs ar pavadoņiem, šeit palīdzību meklējuši un veselību atguvuši visdažādāko slimību nomocīti cilvēki un pat kara laikā ar mēri sirgstošu karavīru garnizoni. Savukārt, skalojot actiņas Baldones sēravotā, redzi atguvusi aklā meitenīte Māra, ''Tūrisma Gids'' reiz stāstījusi Baldones muzeja vadītāja Elīna Rasnace.

Lai gan ārstniecisko dūņu ieguves vietas Baldonē nav pieejamas plašākai apskatei, Ceriņu parkā pie Ķekavas upītes, kur čalo Baldones sēravots "Ķirzaciņa", iespējams nogaršot sērūdeni, kura brīnumainās spējas dziedēt slimības uz Baldoni gadsimtu gaitā atvedušas neskaitāmus atpūtniekus. Upes krastos atrodas arī sēravoti ''Māra'' un ''Vāverīte''. Avotiem izveidota ērta piekļuve un skulptūras, kas padara tos ne tikai noderīgus, bet arī interesantus apskatei.

Dodoties uz Baldoni, vērts ieplānot laiku gan kūrvietas apskatei, gan kādam pārgājienam pa Baldones stāstu takām. Ja ir luste doties garākā pastaigā un līdz ar to celties agrākā rīta stundās, lai paspētu apskatīt visu, ko sirds kāro iepazīt, tādā gadījumā lieliski piemērots būs stāstu takas lielais loks, kas ir aptuveni 20 kilometru garš un ietver 16 tūrisma objektus. Bet, ja tik garam gājienam neesi gatavs, lieliska alternatīva būs stāstu takas mazais loks, kas ir aptuveni astoņus kilometrus garš un ietver deviņus tūrisma objektus. Taču ar to viss nebeidzas – Baldonē iespējams izstaigāt arī Riekstukalna un Mencendarbes takas. Vairāk par maršrutiem lasi šajā rakstā, savukārt turpinājumā ieskats Baldones kūrvietā.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.