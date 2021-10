Foto: Omulīgā atpūtas vieta Jaunjelgavā – 'Lapsu ciems'

"Ja tu kaut ko ļoti vēlies, visa pasaule sadodas rokās, lai tava vēlme piepildītos." Lapsu ciema saimnieki par šo Koelju frāzi saka: "Tas ir par mums!". Atpūta šeit būs klusa un mierīga, ar visu nepieciešamo komfortu, kas ļauj prātam atpūsties un būt ciešā saskarē ar dabu.

Atpūtas komplekss "Lapsu ciems" atrodas Jaunjelgavas novadā, savu darbību uzsācis 2019. gadā, kad saimniekiem bijusi liela vēlme aizbēgt no pilsētas kņadas un atrast mierpilnu vietiņu pie Daugavas. "Daugavas līkumu miers un apbrīnas vērtais spēks bija un ir kā liels palīgs ideju īstenošanai," saka atpūtas kompleksa saimniece Linda Lapsa. Kompleksā saimnieko Lapsu ģimene, tāpēc arī naktsmītnes nosaukums ir tik zīmīgs. Linda stāsta, ka "ciems", jo visa Lapsu ģimene ir ieguldījusi savu darbiņu, lai viss taptu: gan lieli, gan mazi, gan veci un jauni.

Sākumā Linda un Kaspars vienkārši meklēja sev īpašumam zemi un ļāvās procesam, nolemjot, ka īstais zemes gabals pats "pie viņiem atnāks". Notikumu gaita apstājās vai tieši pretēji – sākās tajā mirklī, kad Kaspars no Daugavas izvilcis lielu lomu – teju 19 kilogramus smagu samu. Tas esot kalpojis par signālu, ka zemes gabals viņus uzrunā un ir vien jāpērk nost!

Ideja par atpūtas kompleksu radusies pēc tam, saimniekiem neesot bijis ne mazākās nojausmas: kas, kā un kāpēc? Tik daudz jautājumu, bet maz atbilžu! "Tas bija liels un brīžiem arī ļoti smags process," godīgi atzīst Linda. Sākotnēji zemes gabals bija pilnībā aizaudzis un nekopts, darba bijis ļoti daudz, un brīžiem pat licies, ka ģimenes iecerētais un sāktais nemaz nav iespējams. Lūk, viss tomēr pamazām sakārtojies! "Daudz palīdzēja mūsu draugi, iesaistījās, par ko viņiem milzīgs paldies," saka saimniece.

Lapsu ciema namiņi ir vienkārši, gaiši, katrā no tiem ir malkas krāsns, kas dod īpašu omulību. Pateicoties lielajiem logiem, tie ir vienoti ar apkārtējo dabu, kas ļauj prātam atpūsties. Saimnieki rūpēja, lai namiņos būtu viss nepieciešamais ērtai un mājīgai atpūtai. Kā norāda Linda, veidots no "atpūtnieka redzesloka". Maltīti iespējams pagatavot gan iekšā (skaistā, baltā virtuvītē), gan arī ārā uz grila, kas ir pie katra namiņa.

Uz "Lapsu ciemu" varot braukt visu cauru gadu, jo katrā gadalaikā šajā atpūtas kompleksā ir savs šarms. Piemēram, ziemā īpašas ir pirtiņas procedūras ar ledaino peldi Daugavā, ja vien tā nav aizsalusi.

Teritorijā atrodas trīs kempingu mājiņas, pirts māja, volejbola laukums, atpūtas un grila vietas. Katra mājiņa ir aprīkota ar virtuves zonu, respektīvi – ir pieejams tiešām viss nepieciešamais. Bet, kas ir pats ekskluzīvākais – pirts mājiņa atrodas tieši pie pašas Daugavas, kur iespējams atpūtināt miesu un garu ar peldi Likteņupē.

Atpūtas komplekss atrodas 116 kilometru attālumā no Rīgas, apkaimē ir arī citas izklaides iespējas un apskates objekti. "Kā vienu no iecienītākajiem apskates objektiem viesi izvēlas aizbraukt ar motorlaivu pa Daugavu līdz Kokneses pilsdrupām. Šī ekskursija nevienu neatstāj vienaldzīgu. No Daugavas pilsdrupas izskatās citādāk nekā no sauszemes. Mēs atrodamies vien četru kilometru attālumā no leģendārā Daugavas Staburaga. Arī uz šo apskates vietu daudzi mūsu viesi izvēlas aizbraukt ar laivu, jo tas ir pasakains mirklis, ko baudīt divvientulībā vai kopā ar ģimeni un draugiem."

Kā norāda Lapsu ciema saimnieki, darbu un ideju ir gaužām daudz, tomēr esot patīkami apzināties, ka smagākais ir aiz muguras un nu ir laiks vienkārši pilnveidoties un attīstīties.

Vairāk par "Lapsu ciema" piedāvātajām iespējām vari uzzināt atpūtas kompleksa sociālo tīklu kontos – "Facebook" un "Instagram", kā arī mājaslapā –, kur arī atradīsi saimnieku kontaktinformāciju.