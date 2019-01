Foto: Pastaiga gar Sarkanajām klintīm Cēsu pusē

Skaisto ziemu pavisam noteikti var doties baudīt arī Cēsu pusē, kur skaisti iegūlušās Sarkanās klintis jeb Raiskuma iezis un Rūcamavots.



Šī romantiskā vieta atrodas pavisam netālu no Cēsīm un ir pazīstama ar saviem avotiņiem un klinšu sarkanīgo krāsu. Pie šī dabas pieminekļa ērti var nokļūt, dodoties gar labiekārtotu pastaigu taku, kas ved gar klints sienu.

Foto: Gints Mucenieks

Kraujas apakšējā daļā 200 metru garumā atsegti līdz 10 metru augsti augšdevona Gaujas svītas smilšakmeņi. Iežu virsma ir nelīdzena, rievu un plaisu sašķelta. Sarkanajās klintīs ir vairākas nelielas alas un nišas. Lielākā no tām ir apmēram septiņus metrus plata, 5 metrus augsta un 3,5 metrus dziļa, minēts Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā.

Foto: Gints Mucenieks

Teritorijā atrodami arī vairāki avotiņi. Populārākais no tiem ir Rūcamavots, kas laužas ārā no zemes ar nelielu rūkoņu. Tas kalpo ne tikai tūrisma nolūkos, bet to iecienījuši arī vietējie, kas labprāt avotu izmanto kā dzeramā ūdens ieguves vietu.

Citas iespaidīgas klintis Gaujas nacionālajā parkā, kas jāredz ikkatram, meklē te, bet turpinājumā skatāmi iemūžinātie mirkļi no fotogrāfa Ginta Mucenieka pastaigas.