Foto pastaiga uz Žākļu dižakmeni pa Vizlas dabas taku

Vidzemē starp Smilteni un Api, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā ''Ziemeļgauja'', atrodas Vizlas dabas taka, kas, kā noprotams, ved gar nelielo Vizlas upīti. Takas garums vienā virzienā ir 1,2 kilometri, bet, lai arī šķietami īss gājiens, tas būs iespaidiem bagāts piedzīvojums.

Tāds pats ceļš jāmēro atpakaļ, jo taka nav apļveida. Nodomājam, ka taka nav gara – kā radīta nelielai kāju izkustināšanai. Tomēr tā izrādās gana aizraujoša un daudzveidīga, lai izvērstos par kārtīgu pastaigu bez bērnu pretenzijām.

Vizlas dabas taka ved gar Vizlas upes labo krastu, lavierējot uz privātīpašumu robežas. Jārēķinās, ka jāturas uz takas, lai neiekāptu svešā īpašumā, kā arī īsā takas posmā ierīkots elektriskais gans, kurš tā vien vilina mazos pirkstiņus pārliecināties, vai vecāki mānās, ka pēc izskata nevainīgais vadiņš var nodarīt sāpes vai tomēr ne. Bet tas nespēj sabojāt prieku par atklāto pastaigu maršrutu, kura laikā var novērot vairākus nelielus ūdenskritumus, krācītes un dolomīta atsegumus.

Takas garums šķiet lielāks, jo ik pa laikam tā ved pa trepēm augšup, paverot skaistus skatus uz Vizlas upes lokiem, tad atkal lejā, ļaujot atsegumus apskatīt tuvplānā. Gandrīz pašā takas galapunktā skatam paveras iespaidīgais Žākļu dižakmens, kura augstums ir 3,4 metri, garums – 6 metri, platums – 3,7 metri, bet apkārtmērs – 15 metri. Uz milzu akmens var ērti uzkāpt un iemūžināt kādu skaistu kadru no lieliskas pastaigas. Vēl pārdesmit metri, un Vizlas dabas taka noslēdzas, aicinot mērot to pašu ceļu atpakaļ. Tomēr ziņkārīgākie, kas grib paskatīties, kur ved taciņa tālāk, nonāk pie Vizlas ietekas Gaujā. Uzmanoties no bebru izveidotajām bedrēm, var pieiet pavisam tuvu šai divu upju satikšanās vietai.

Parasti izvēlamies apļveida maršrutus, lai nav jāmēro tas pats ceļš vēlreiz, tomēr jāatzīst, ka arī atpakaļceļš izvēršas gana aizraujošs. Ejot otrā virzienā, pamanām citus dabas objektus un skaistus skatus, kā arī apjaušam, cik augstu esam uzkāpuši iepriekš.

Maršruta sākumposmā ierīkotas divas piknika vietas, ja ir vēlēšanās atvilkt elpu vai nobaudīt līdzpaņemtos gardumus. Iesaku ratus, skrejriteņus un velosipēdus labāk atstāt mašīnā, ja vien nav vēlmes to pašam nest visas pastaigas garumā. Mūsu kopējais nostaigātais attālums turp un atpakaļ bija 3,7 kilometri, kas attāluma ziņā nav daudz, bet iespaidu ziņā bija vesels piedzīvojums.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.