Foto: Pastaigu taku dārgums, kas patiks lieliem un maziem – Cīravas mežaparks

Cīravas pagasts, kas atrodas 50 kilometrus no Liepājas un 15 kilometrus no Aizputes, glabā sevī īstu pērli dabas taku un pastaigu cienītājiem – nepilnus 90 hektārus lielo Cīravas mežaparku ar labiekārtotām takām un tiltiņiem, jo takas lielākā daļa ved gar Durbes upes krastiem. Lai dotos uz mežaparku, autotransportu var novietot stāvlaukumā pie Cīravas luterāņu baznīcas.

Lai izstaigātu Cīravas mežaparku, nepieciešamas vidēji divas stundas, atkarībā no pastaigas tempa. Tajā ir vairākas tematiskās takas: Leģendu, Bebru, Skaņā, Makšķernieku, Sienāžu un Garais gaņķis, kurā atrodas koka skulptūras. Sienāžu un Makšķernieku takas ir nelielas un tajās var iegriezties, dodoties pa lielākajām takām – Bebru un Skaņo taku. Visām takām izveidotas tematiskās norādes – bebrs norāda virzienu uz Bebru taku, taure – uz Skaņo, zivs – uz Makšķernieku utt.

Bebru taku īpaši iecienījuši aktīvās atpūtas cienītāji un ģimenes ar bērniem, jo tajā atrodas trošu tilts, kāpšanas sienas, šūpoles, dažādas āra spēles un citas aktivitātes. Bebru takā izvietotas arī trīs brīvdabas lasītavas. Populāra ir arī Skaņā taka, kurā atrodas skanoši mākslas vides objekti "Taures – svilpes", "Skanošās kastes", "Zvangs", "Meža arfa" u.c., kas izgatavoti no metāla un ar kuriem var radīt skaņas. Koktēlniecības darbi skatāmi Leģendu takā – skulptūras veidotas no vējā aplauztiem un izkaltušiem ošiem, nemainot to dabisko novietojumu.

Cīravas mežaparku veido skujkoku, skābaržu, ozolu un citu koku audzes, tajā novērojama liela meža putnu daudzveidība, tādēļ kļuvusi par iecienītu vietu putnu vērotājiem. Parkā atrodas vairāki dižkoki un tajā aug tādi eksotiski koki kā baltegles, Eiropas lapegles, Veimūta priedes u.c.