Foto: Preiļu muiža uzmirdz jaunās 'drēbēs'

Latgale neapšaubāmi ir viens no iecienītākajiem Latvijas reģioniem, kurā atpūsties un kur caur vietējo viesmīlību smelties enerģiju jaunam darba cēlienam. Lai arī visbiežāk esam raduši šaipusē apmeklēt populārākos galamērķus, piemēram, Daugavpils cietoksni, Latgales vēstniecību ''Gors'' Rēzeknē vai Ludzas pilsdrupas, ne mazāk vērts ir apstāties arī tajās vietās, kurām parasti izbraucam cauri. Tāda ir mājīgā pilsētiņa Preiļi, kurā varens slejas Preiļu muižas komplekss un parks.

Preiļu muižas apbūve kopumā un katrs tās elements atsevišķi (pils, kapela, stallis, vārti, vārtsarga namiņš, parks) ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi.

Līdz mūsdienām saglabājušos romantiskā ainavu dārza veidolu Preiļu parks ir ieguvis 19. gadsimta vidū, un vēl šodien tas ir viens no ievērojamākajiem Latvijas lauku parkiem. Parka platība ir 47 hektāri, no kuriem apmēram 13 hektāru aizņem parka dīķi un kanāli, te aug vismaz 25 sugu koki un krūmi, to vidū vairāki dižkoki. Preiļu parks ir lielākais pilsētvides parks Latvijā.

Iespējams, ka Preiļu parka plānojumu projektējis itāļu arhitekts Vinčenco Macoti (1756. – 1798.). Savulaik parku apjoza dekoratīvs nocietinājums (kastella) un četrrindu liepu alejas. Parka vidū, appludinot Preiļupīti, ir radīta dīķu un kanālu sistēma ar daudzām salām un pussalām. Klajumos (laucēs) izveidotas gleznainas lapenes – liepu vai svešzemju koku un krūmu grupas. Preiļu parkā ir izcili skaisti un labi aprūpēti krūmu puduri – segliņi, sausserži, melnie plūškoki u. c.

Preiļu pils ir izcils Latgales 19. gadsimta historisma laika muižu arhitektūras paraugs. Pils arhitektūra izteiksmīgi raksturo romantisma periodu Latvijas muižu mākslas un sabiedriskajā dzīvē. Pils kā arhitektūras pieminekļa galvenā šī brīža vērtība ir tās apjoms un fasādes, kā arī iekštelpu vēsturiskās plānojuma struktūras elementi ar sienu apdari. Viduslaikos Preiļu novads ar pili piederēja Livonijas ordenim, bet kopš 1382. gada – grāfa fon Borha dzimtai. Pils arhitektūras stilu veido trīs stilu apkopojums – neogotikas, klasicisma un romantisma, kas tiek dēvēts par Tjūdoru stilu.

Mūsdienās apmeklētāju iecienītākie objekti parkā ir Preiļu Kapela, kurā var baudīt teju privātu koncertu Latvijā vienīgās dziedošās gides Irēnas Kjarkužas izpildījumā, kā arī aplūkot gleznu reprodukcijas un tēlnieces Ēvi Upenieces skulptūras. Apskatei pieejama pils ārpuse, Zirgu staļļu drupas, Ādama un Ievas sala. Daļa Preiļu parka tiek izmantota aktīvai atpūtai – tā ir iecienīta pludmale vasarā. Dabas mīļotājiem ir iespēja iziet 2,5 kilometrus garo Dižkoku taku.

Preiļu muiža nu ieguvusi jaunu ietērpu – izgatavoti un uzstādīti pils logi, durvis, siltināti bēniņi, izlīdzināta un daļēji siltināta ārsienu iekšdaļa. Nevar noliegt, ka pils atdzimusi patiesi skaistā un apskates vērtā veidolā. Ja nolem to apskatīt klātienē, zini – Preiļu muižas komplekss un parks atrodas Preiļos, Raiņa bulvārī 30. Tiesa, ņem vērā, ka vēl šobrīd pils iekšienē notiek rekonstrukcijas darbi, līdz ar to tās skaistumu novērtēt jebkurā diennakts laikā un bez maksas pagaidām iespējams vien no ārpuses.

Turpinājumā piedāvājam apskatīt Preiļu muižu jaunās ''drēbēs'':



Raksta tapšanā izmantota informācija no Kultūras ministrijas kampaņas ''Atrastā Latvija'' mājaslapas.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.