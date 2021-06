Foto: Radīts unikāls atpūtas rituāls – spoguļvanna virs Amatas upes

Pagājušajā gadā jau vēstījām, ka savas durvis viesiem vēris unikāls spoguļnamiņš virs Amatas upes, kurā iespējams gan pārlaist nakti, baudot upes čalas, putnu vīterošanu un zvaigžņotās debesis, kā arī izbaudīt dažnedažādus rituālus. ''Spoguļnamiņa piedzīvojums'' arī šogad uzņems viesus, kā arī ikvienam ir iespēja izbaudīt citu jaunu un ekskluzīvu pieredzi – vannoties spoguļvannā virs Amatas upes.

Unikālo projektu radījuši radošās apvienības ''Skudras metropole'' vadītāja Gundega Skudriņa un dizaina risinājumu uzņēmuma ''Don't' Panic'' dizainers Mārcis Ziemiņš. ''Spoguļu vanna virs Amatas pasaules mērogā nav ārprātīgs jaunums, bet Latvijā nav daudz vietu, kur baudīt siltu vannu kādā netipiskā vietā. Ideja bija piedāvāt cilvēkiem kaut ko jaunu, jo mēs nepiedāvājam naktsmītnes tradicionālā izpratnē. Mūsu mērķis nav piedāvāt komfortu, bet gan jaunu pieredzi un īpašas sajūtas. Atvērt sajūtu buķeti, piedzīvot kaut ko nebijušu. Šī vanna arī to piedāvā, jo tā ir iesieta kokos, blakus skaistam Amatas upes līkumam, kur skatam paveras arī apbrīnas vērtas klintis,'' stāsta Gundega.

Projekta radītāju mērķis ir veidot cieņpilnas attiecības ar dabu, tāpēc, lai vanna būtu dabai draudzīga, pie tās izveides strādāts ļoti daudz un ir piedomāts par katru sīkāko niansi. ''Piemēram, namiņā virs Amatas ir pieejama zobu pasta, kas veidota no dabai un cilvēkam pilnībā nekaitīga pulverīša, vannai ir izveidoti liepziedu eļļas un zaļo lapu kristāli, kā arī skuju pulverītis, kurus var pievienot vannai un nekaitēt dabai. Tādā veidā arī vēlamies parādīt, cik veselīgas, iedvesmojošas un baudāmas ir dabas veltes,'' norāda Gundega.

Vannā iespējams nobaudīt kavas dzērienu (polinēziešu tautas dzēriens – red.) ar sešiem miljoniem burbulīšiem vienā pudelītē. Ir izveidots arī zvanu stāsts, kur vannas baudītāji viens otram var atklāt savus intīmos dabas stāstus un iezvanīt zvaniņus. Tāpat par papildu samaksu pieejams meditatīvs koncerts – ar dažādām zvangām, stabulīti, zvaniem, bungām u. c., kuru viesiem dāvā mūziķe Kamēlija Straume. ''Tas ir ļoti privāts, intīms, dabas ieskauts koncerts,'' piebilst Gundega.

Foto: Jānis Vīksna

Arī pašā spoguļu namiņā veikti uzlabojumi – nomainīti spoguļi, iekārtota jauna gulta. Kopā ar šefpavāru Māri Jansonu izveidota īpaša vakariņu ēdienkarte, bet par brokastīm parūpējas ''Vinetas un Allas Kārumlāde''. Jānorāda, ka arī ēdienreizes būs ekskluzīvs baudījums, piemēram, varēsit nogaršot burkānu lasi, brazīliešu bulciņas u. tml. Viss tapis sadarbībā ar vietējiem, tādējādi vienam otru atbalstot. Gundega uzsver, ka arī nav nepieciešams uztraukties par to, vai putni netrieksies namiņa sienās, jo arī par to ir padomāts – sienas ir iezīmētas ar putniem draudzīgiem marķieriem. Tiesa, nakšņošanu namiņā jau vairs nav iespējams rezervēt, taču ir iespēja pieteikties uz kādu no citiem atpūtas rituāliem. Protams, arī šīs rezervācijas ir jāveic laicīgi.

Ko citu namiņā iespējams baudīt? ''Paulig'' kafijas rituālu, kuru katrs var pagatavot pats pēc jaunas meditatīvas metodes. Savukārt pagājušā gada piedāvātie kūkas akmeņi nomainīti pret kūkas celmiem, kurus var baudīt kopā ar dzirkstošu rozā ''Prosecco'', kas būs ekskluzīvs baudījums, jo šis dzēriens Itālijā radīts tikai šogad.

Namiņš paguvis nopelnīt arī vairākas īpašas balvas. Nepieradinātas nakts 1. sērija saņēmusi vairākas starptautiskas un vietējā mēroga atzinības:

Grand Prix konkursā Bea World Festival (Itālija);

1. vieta kategorijā Brand Experience konkursā Bea World Festival (Itālija)

Zelts prestižā Eventex konkursā ("Brand Engagement event" Sudrabs kategorijā Labākā zīmola aktivizācija BEMA Festival (Krievija);

3. vieta kategorijā Teritorijas labiekārtojums Latvijas Būvniecības gada balva 2020 (Latvija);

Balva Amatas novada lepnums 2020, kategorijā Gada lepnums tūrismā (Latvija).

Dodieties uz kādu no rituāliem, noteikti vērts ieskatīties ''Nepieradināto naktsmītņu'' mājaslapā, kur apkopoti arī namiņam tuvumā esošie tūrisma objekti, piemēram Amatas pagasta svētvietas un akmeņi, ainavu krauja Zaube vai Krīgaļu dzirnavas. ''Mums arī ir svarīgi, lai viesi iepazīst Amatas reģionu, tāpēc, piemēram, radām izzinošas spēles, kurās cilvēkiem ir iespēja uzzināt par personībām, notikumiem un vietām konkrētajā reģionā. Tāpat mājaslapā iespējams atrast ļoti interesantas tūrisma vietas, kas, iespējams, nav populārākās, bet kuras pavisam noteikti ir vērts apmeklēt,'' mudina Gundega.

Sadarbībā ar Mārci Ziemiņu tapis arī spoguļu namiņš ''Peldošā sala'', kurš savas durvis viesiem vērs 12. jūnijā. Jaunumiem un aktuālajiem atpūtas piedāvājumiem seko līdzi ''Skudras metropoles'' ''Facebook'' lapā vai ieskaties ''Nepieradinātās naktsmītnes'' mājaslapā.

