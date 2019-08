Foto: Samazinot ūdens līmeni HES, atklājas Kokneses pilsdrupu stiprinātie mūri

Iespējams apmeklēt seno Hanzas pilsētu Koknesi – gan dodoties pastaigā pa Kokneses parku un no parka takām vērot atsegtos upju krastus, gan izmantot iespēju doties izbraucienos pa gleznaino Pērsi un plašo Daugavu ar kuģīti "Vīgante" vai vikingu liellaivu "Nameisis", ieklausīties kapteiņu stāstījumos un baudīt dabas skatus no ūdens puses. Ja vēlies ekskursijās doties ar kuģīšiem, tad jāveic iepriekšēja rezervācija. Savukārt aktīvās atpūtas cienītājiem noteikti patiks izbrauciens ar brīvdienu piestātnes "Pērseja" piedāvātajiem SUP dēļiem, ar kuriem iespējams piebraukt ļoti tuvu dolomītu atsegumiem.