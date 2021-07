Foto: Saulaina pastaiga pa mierpilno Cenas tīreļa purva laipu

Vasara ir tas laiks, kad pilsētās dzīvojošie izmanto katru iespēju, lai izrautos no cilvēku un mašīnu drūzmas, izplūdes gāzēm un putekļu mākoņiem un lai patvertos no saules radītā karstuma. Un nemaz nav jābrauc pārāk tālu no galvaspilsētas, lai varētu izbaudīt dabas dziedējošo spēku. Vien divdesmit minūšu brauciena attālumā no Rīgas atrodas daudzu iemīļotā Cenas tīreļa laipa.

Cenas tīrelis atrodas starp Babītes ezeru un Olaini, aptuveni 30 kilometru attālumā no Rīgas centra. Lai tur nokļūtu, jābrauc pa Rīgas – Liepājas šoseju un jānogriežas pie norādes "Purva laipa". Vietai ir viegli piebraukt ar automašīnu, un autostāvvieta neatrodas pārāk tālu no takas. Tiesa, tā kā Cenas tīreļa laipa ir patiesi iemīļota un brīvdienās pulcē lielus ļaužu pulkus, ja nevēlies drūzmēties, izplāno piemērotāko laiku takas apskatei, piemēram, brīvdienu agrajā rītā vai kādas darbdienas dienas pirmajā pusē.

Kā vēstīts Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, Cenas tīrelis savulaik bijis otrais lielākais purvs Latvijā uzreiz pēc Teiču purva. Patlaban Cenas tīreļa teritorija ir sarukusi, jo tur notiek kūdras ieguve. Cenas tīrelis arī putniem ir īpaši nozīmīga teritorija, jo tie šo izcilās kvalitātes purvu izvēlas ligzdošanai un kā barošanās vietu. Tāpat tas ir viens no retajiem Latvijas purviem, kurā vienlaikus ir novērojama gan rietumu, gan austrumu tipa purva ainava, teikts Tūrisma attīstības valsts aģentūras mājaslapā.

Cenas tīrelī izbūvētās purva laipas, kas ir izbūvēta lokveidā, sākums ved cauri Cenas tīreļa kūdras izstrādes laukiem, un šeit iespējams iepazīties ar informāciju par kūdras ieguves metodēm. Takas otrajā daļā laipas pa apli virzās cauri gandrīz neskartajai purva daļai, iepazīstinot ar augstā purva bagātībām – starp dzidriem un dziļiem purva ezeriem, purva augu klājumu un purva mežiem, kur augumā pavisam sīkas priedītes vecuma ziņā jau sen pārdzīvojušas lielāko daļu piekrastes masta priežu. Ja būsi pietiekami vērīgs, pamanīsi, ka šeit aug arī tundras apstākļiem raksturīgais pundurbērzs, kas Latvijā ir īpaši aizsargājama un reti sastopama suga.

Takas vidusdaļā izbūvēts skatu tornis, kas ļauj no cita skatupunkta sev atklāt purva ainavu. Ēdot līdzpaņemtās pusdienas, šeit izvietotie galdiņi ļaus justies kā ļoti īpašā restorānā. Tā kā takas kopgarums ir samērā liels – seši kilometri, gar takas malām izvietoti soliņi, lai pēc jau noietā un pirms priekšā esošā gājiena varētu nedaudz atpūtināt kājas.

Turpinājumā piedāvājam virtuāli izstaigāt Cenas tīreļa purva laipu un iepazīt tās mierpilnās ainavas:

