Foto: Slidotava Daugavpilī, kur ziemas priekus iespējams baudīt bez maksas

Pagājušajā nedēļā pilnā sparā sāka darboties slidotava Daugavpilī, uz kuru bez maksas var doties ikviens slidot gribētājs. Tā, līdz ar Rūķu namiņu un Dzīvnieku sētu, atrodas Vienības laukumā, kas šogad skaisti izdaiļots.

Kā "Tūrisma Gidam" pastāstīja Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras pārstāvji, slidotava darbosies līdz 2020. gada 8. martam.

Slidotavas darba laiks: darba dienās no pulksten 14 līdz 22 (slidotavas profilaktiskā apkalpošana no pulksten 16 līdz 17, kā arī 19 – 20), savukārt brīvdienās slidotava gaida aktīvos ziemas prieku baudītājus no pulksten 11 līdz 22 (slidotavas profilaktiskā apkalpošana no pulksten 13 līdz 14, 16–17, 19–20).

Kas būtiski – slidotāji var nākt ar savām slidām vai izmantot pie slidotas piedāvātās slidas.

Slidotavu papildina starp kokiem izvīti slidošanas celiņi, kā arī svētku arkas, kas noteikti parūpēsies par patīkamu atmosfēru. Kā tur izskatās, lūk, foto!