Foto: Sniegotais Zvārtes iezis, uz kuru doties pastaigā

Amatas novadā atrodamais Zvārtes iezis ir valsts nozīmes aizsargājamais ģeoloģiskais dabas piemineklis, kas iegūlies Amatas upes krastā. Lai arī skaists visos gadalaikos, ziemā tam piemīt īpaša maģija.



Zvārtes iezis ir viens no skaistākajiem smilšakmens iežu atsegumiem Latvijā. Tas ir veidojies pirms vairāk nekā 350 miljoniem gadu un ir 20 metrus augsts. Blakus izcilnim atrodas iežu atsegums, kura kopgarums ir 200 metri un augstums sasniedz 44 metrus. Izcils skats uz šo varenību pavērsies gan no upes, gan arī no ieža virsotnes, kurp ved kāpnes.

Foto: Jānis Bija



Sena leģenda vēsta, ka Zvārtes iezis bijusi populāra raganu pulcēšanās vieta, bet blakus esošajā Raganu pļaviņā notikušas dažādas vellišķīgas aktivitātes un aktīva buršanās.

Zvārtes iezi apvij ainaviskas dabas takas (plašāk lasi šeit), savukārt, ja nav vaļa doties pastaigā, bet ir vēlēšanās redzēt vareno iezi paša acīm, turp iespējams piebraukt arī ar auto.

Plašāk par Zvārtes iezi vari lasīt te, bet turpinājumā piedāvājam Jāņa Bijas skaistās ziemas fotogrāfijas no Zvārtes ieža.