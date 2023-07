Foto: Vairāk nekā 100 gadus vecs ceļš Siguldā

Vai esi kādreiz aizdomājies par senajiem ceļiem, pa kuriem savulaik mūsu senči devušies savās gaitās, un kā tie izskatās tagad? Savām acīm skatīt šādu šķietami ikdienišķu, bet savā ziņā neparastu vēstures notikumu liecību? Tad zini, ka viens no retajiem vēsturiskajiem ceļiem atrodas apmēram 50 kilometru attālumā no Rīgas, un ir daļa no 15 kilometrus garā maršruta "Sigulda-Krimulda-Sigulda", kurā iekļautas izcilākās Siguldas apkaimes skatu, ainavas un dabas vērošanas vietas.

Siguldas (saukts arī par Krimuldas) serpentīna ceļš ved no Krimuldas uz Siguldu – tas daļēji atrodas Krimuldas viduslaiku pils aizsarggrāvja teritorijā un tālāk vijas pa nogāzi lejā uz Siguldu. Jau Krimuldas pils un muižas 17. gadsimta plānā redzams iezīmēts kāds ceļš minētajā virzienā, un arī vācbaltu apgaismotāja, novadpētnieka, mākslinieka Johana Kristofa Broces 1794. gada zīmējumā "Siguldas un Krimuldas pilsdrupas" redzams lauku ceļš gar Krimuldas pili, pa kuru iet zemnieks un darba ratus velk zirgs. Lai droši brauktu pa Gaujas senlejas stāvo nogāzi ar zirga pajūgu, ceļu izveidoja līkloča formā, tā uzbrauktuvi padarot daudz lēzenāku, vēstīts "Tourism.sigulda.lv". Ceļam dotais vārds "serpentīns" cēlies no latīņu valodas serpens, serpentis, kas nozīmē "čūska".

Pēc vēstures liecībām lēšams, ka nozīmīgi ceļa labiekārtošanas darbi notika 19. gadsimtā, gaidot Krievijas cara Aleksandra II un viņa sievas vizīti Siguldā 1862. gadā un tūristu ērtībām ierīkojot pastaigu celiņus. Pāri serpentīna ceļam veduši gaisa tiltiņi, ko vietējie dēvējuši par velna tiltiem, rakstīts "Tourism.sigulda.lv". Lai gan mūsdienās ceļš ir izgaismots un bruģēts, tam ir vairāk nekā 100 gadu, un tas ir unikāls tūrisma objekts, kuru var apmeklēt atsevišķi vai kā daļu no "Sigulda-Krimulda-Sigulda" maršruta, kuru tuvāk vari izpētīt, klikšķinot šeit. Tagad vēsturiskais serpentīna ceļš kļuvis par iecienītu vietu gan kājāmgājējiem, gan velobraucējiem.

Ja esi gatavs pamatīgāk izpētīt Siguldu un tās apkārtni, vari izvēlēties vēl kādu no serpentīna ceļam blakus esošajiem maršrutiem: 3 kilometrus garo "Vikmestes taka un pilskalns", kas ved pa ainavisku ieleju un skatam atklāj vairākus gleznainus smilšakmens iežu atsegumus, un 6 kilometrus garo "Turaidas gravas un alas", kas būs kā radīta tiem, kurus interesē Gaujas senlejas krastos esošie dabas un kultūras pieminekļi, piemēram, Gūtmaņala un Turaidas pils.