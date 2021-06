Foto: Varenās Līču-Laņģu klintis paslēpušās meža plīvurā

Līču-Laņģu klintis ir aptuveni kilometru gara smilšakmens krauja Gaujas senlejas kreisajā krastā, kas no Gaujas laivotājiem paslēpušās meža plīvurā. Tās pavisam noteikti ir izcils galamērķis, kur izlocīt kājas un saelpoties daudz svaiga gaisa, ja brīvdienu ceļš ved uz Vidzemes pusi. Tiesa, maija beigās lietavu dēļ klinšu takas posmā, kas ved gar Lodes māla karjera malu, aktivizējās nogruvumi, kuru rezultātā taka kļuvusi nedroša. Kamēr takas posms tiek sakārtots un atkal atvērts atpūtniekiem, ''Tūrisma Gids'' vareno dabas objektu piedāvā virtuāli aplūkot.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līču-Laņģu klintis ir aizsargājams ģeoloģisks dabas piemineklis un atrodas Priekuļu novadā, Gaujas nacionālajā parkā. Līču klintis ir līdz 30 metriem augstas un ap 200 metriem platas. Tās iekrāsojušās sarkanīgā tonī, kuru krāšņumu daļēji apslēpušas sūnas. No klinšu piekājes izplūst aptuveni 20 avoti, kas izgrauzuši tajās dažāda garuma alas un nišas. Lielā Laņģu ala, kas atrodas klinšu dienviddaļā, ir garākā (48 metri), un no tās izplūst spēcīgs avots. 50 metrus uz ziemeļiem no minētas alas atrodas Vidējā Laņģu ala (30 metru kopgarumā), bet vēl 50 metrus tālāk ziemeļu virzienā – Mazā Laņģu ala (4,2 metru), vēstī Cēsu Tūrisma informācijas centrs.

Līču-Laņģu klinšu ziemeļdaļā atradusies spēcīga avota veidota lielāka izmēra ala, kuras priekšdaļa pēc griestu nobrukšanas pārvērtusies savdabīgā aizā ar astoņus metrus augstām, stāvām sienām. Aizas sānos izveidojusies savdabīga ala ar trīs ejām. Kopumā Līču-Laņģu klintīs ir astoņi lieli avoti un deviņas alas un nišas.

Klinšu apkārtnē ir ierīkota septiņus kilometrus gara ērta pastaigu taka, kuru pavasarī izstaigājusi arī fotogrāfe Viktorija Tribocka, kas ar pastaigas laikā notvertajiem mirkļiem padalījās arī ar ''Tūrisma Gids'' lasītājiem.

Atgādinām, ka vēl šobrīd Dabas aizsardzības pārvalde nav sniegusi jaunu informāciju par Līču-Laņģu klints takas sakārtošanas darbu pabeigšanu, līdz ar to joprojām ir bīstami taku izstaigāt un ieteicams apmeklēt citus tuvākos atsegumus – Sietiņiezi, Ērgļu klintis, Zvārtes iezi un Amatas taku.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.