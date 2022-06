Foto: Vasara un koka amatniecība Vienkoču parkā

Visiem, kurus interesē aktīvu laika pavadīšanu apvienot ar jaunu zināšanu ieguvi, noteikti patiks atpūtas un pastaigu parks "Vienkoču parks" Līgatnē. Te izveidotas takas ar daudziem tematiskiem apskates un izziņas objektiem, regulāri tiek rīkotas dažādas darbnīcas un meistarklases. Kā "Tūrisma Gidam" pastāstīja parka pārstāvis Rihards Vidzickis, divas notiks arī šajā nedēļas nogalē – Dūceņu un Dabas rotu darbnīca.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Vienkoču parka" mājaslapā norādīts, ka parka zonās izvietoti vēsturisku muižu un citu ēku maketi, koka skulptūras, etnogrāfiskas ēkas, vienkoču laivas, darvas ceplis. Šeit var apskatīt Latvijā pirmo smilšu maisu māju, iepazīties ar tās celtniecības procesu un rast iedvesmu zaļā dzīvesveida piekopšanai. Te atrodas arī Kokamatniecības muzejs, kas iekārtots kā senā darbnīca, un muzejā var uzzināt, kā senie amatnieki izgatavoja sadzīves lietas gan muižkungu, gan citu cilvēku vajadzībām. Kokamatniecības muzejā un parka teritorijā var iepazīties ar vienkoču un citu koka izstrādājumu izgatavošanas niansēm no akmens laikmeta līdz mūsdienām. Īpaša uzmanība veltīta vienkoču laivu izgatavošanas procesa izzināšanai.

Vidzickis norāda, ka kopš Kokamatniecības muzeja un darbnīcas paplašināšanas vairāk uzmanības tiek veltīts dažādu darbnīcu un meistarklašu rīkošanai, un par to norisi aicina sekot līdzi parka "Facebook" lapā. Viņš piemin, ka Kokamatniecības muzeja darbnīcā top vienkoču trauki no vietējiem kokiem un traukus iecienījuši arī vietējie restorāni un šefpavāri, piemēram, Līgatnes pavāru māja, arī pavārs Renārs Purmalis. Trauki top no zaļā koka, vēlāk, pēc žāvēšanas tie tiek apstrādāti ar propolisu un vasku.

Parka teritorijā izveidotas atpūtas un piknika vietas, kas lieliski noderēs atpūtai gan ģimenes lokā, gan lielākā draugu kompānijā. Bērniem pieejams no koka veidots rotaļlaukums.

Parks visu laiku tiek attīstīts un, kā norāda Vidzickis, ik pa laikam tiek papildināts ar kādu jaunu tematisko objektu.