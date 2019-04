Foto: Ventas rumbā sācies pavasara šovs – Kuldīgā lec zivis

To, ka atnācis pavasaris, ik gadu apliecina arī zivis Kuldīgā, kuras cītīgi lec pāri Ventas rumbai, dodoties uz nārsta vietām. Šogad šis zivju šovs jau ir sācies un priecē interesentus.

Katru pavasari Kuldīgā labāko nārsta vietu meklējumos dodas vimbas, kuras saskaras ar dabīgu šķērsli – 240 metrus plato Ventas rumbu. Pārvarēt to spēj tikai retā zivs, bet šie mēģinājumi izvēršas par īstu dabas izrādi. Ik gadu šim notikumam par godu pilsētā tiek svinēti arī pavasara svētki "Lido zivis Kuldīgā". Šogad tie notiks 27. aprīlī.

Foto: Inese Krone

"Zivju lēkšana ir atkarīga no laika apstākļiem, labāk to vērot saulainā un, vēlams, siltākā dienā. Aktīvākā zivju lēkšana ir sākot no pusdienlaika. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi un novērojumus, zivis lec aptuveni mēnesi - aprīļa mēnesis. Labāk šo dabas parādību vērot, noejot pie Rumbas Mārtiņsalas pusē, kā arī vienā skatu punktā (atpūtas vieta) no kreisā krasta pastaigu takas gar Ventu. Vēl zivju lēkšanu tuvplānā iespējams vērot tālskatī, kurš izvietots Pils ielā, pretī restorānam "Bangert`s"," Kuldīgas tūrisma informācijas centra pārstāvji pastāstīja "Tūrisma Gidam".

Ko vēl apskatīt Kuldīgā, meklē te, bet turpinājumā neliels ieskats pavasarīgajā Kuldīgā un zivju rotaļās.



