Foto: Ventspils pilsētas panorāma pirms 135 gadiem un tagad

Pagājušā gada nogalē Ventspils muzeja krājumā nonāca senākais šobrīd zināmais Ventspils panorāmskats – 19. gadsimta beigās radīta fotogrāfija, kas uzņemta no evanģēliski luteriskās baznīcas torņa ziemeļaustrumu stūra.

Uz kartona pamatnes uzlīmētajai fotogrāfijai ir paraksts un datējums – "Phot. F. Tromann 1885". Visai ticami, ka tās autors ir Liepājas fotogrāfs Felikss Tromans. Fotogrāfijā redzama daļa no Pils, Katrīnas, Dārza un Plosta ielu rajona virzienā uz pareizticīgo Sv. Nikolaja baznīcu, pastāstīja Ventspils muzeja pārstāvji.

Lai gūtu pārliecinošu iespaidu par nedaudz vairāk nekā 100 gados notikušajām izmaiņām, Ventspils muzejs 7. maijā no vietas, kur kādreiz ar savu fotokameru bija stāvējis Felikss Tromans, nofotografēja to pašu ainu mūsdienās. Rezultātu var novērtēt katrs ventspilnieks un pilsētas pazinējs – senajā attēlā vēl nav E. Reinkes mājas Dārza ielā 2, nav jau minētā (būs tikai pēc 16 gadiem) Sv. Nikolaja baznīca, arī pārējā apbūve stipri atšķiras no tās, ko varam šajā rajonā redzēt mūsdienās.

Lai labāk orientētos un spētu salīdzināt abus attēlus, muzeja pārstāvji iezīmējuši divus punktus – Pils ielu (1) un bijušo Ventspils jūrskolas namu (2) Pils ielā 11.