Foto: Vīsraga dabas taka un tornis, kas paver skatu uz Burtnieku ezeru

Ja vēlies apskatīt skaistās Latvijas āres, apsverams variants ir doties ekskursijā Vidzemes virzienā un izstaigāt Vīsraga dabas taku, kas mierīgā pastaigā aicina ieelpot malku svaiga gaisa.

Ziemeļvidzemes rietumu daļā skaisti iegūlis leģendām un teikām apvītais Burtnieka ezers. Tas atrodas Burtnieku līdzenumā, lēzenā ielejā, kas sasniedz 39,5 metrus virs jūras līmeņa. Burtnieks ir ceturtais lielākais ezers Latvijā, atpaliekot vien no Lubānas, Rāznas un Engures ezeriem.

Burtnieka ezera austrumu krastā noteikts liegums "Burtnieka ezera pļavas", kas šaurā joslā aptver ezera dienvidu un austrumu krastu 432 ha platībā un ir veidots retu putnu sugu un palieņu pļavu saglabāšanai. Liegumā ir izveidota Vīsraga dabas taka, kuru aicināts izstaigāt ikviens interesents.

Taka nav no garākajām, tāpēc būs labi piemērota tiem, kas vēlas tikai nedaudz izlocīt kājas. To iespējams veikt aptuveni 45 minūtēs, taču arī tas atkarīgs no gājēja kustības ātruma. Takas sākums noteikts pie Burtnieku muižas parka Sudraba vārtiem, tālāk ir iespēja iziet cauri parkam uz Burtnieku ezera un Ēķinupes palieņu pļavām, kas ir starptautiski nozīmīga aizsargājamo putnu ligzdošanas vieta.

Kad apkārtne skatīta acu līmenī, to iespējams arī nolikt pie kājām, apstājoties izbūvētajā skatu tornī. No tā labi pārredzamas Ēķinupes palieņu pļavas un ezera dienvidaustrumu krasts ar smailo Burtnieku baznīcas torni. Tur iespējams arī uz brīdi piesēst, atgūt spēkus, kā arī iepazīties ar informatīvā stenda saturu.

Runājot par atpakaļceļu, taka izvijusies gar ezera krastu un ved gar Livonijas ordeņa pils drupām, uzpludinātajiem dīķiem un ezera pludmalei. Vairāk par vareno un majestātisko Burtnieku ezeru vari uzzināt šeit.

Burtnieku novada pašvaldības pārstāvji norāda, ka dabas teritorija domāta retu dabas vērtību aizsardzībai, tāpēc pastaigu tīkotāji aicināti būt saudzīgi pret dabu – vērot apkārtni un skaļi netrokšņot, jo arī tad būs lielāka iespēja ieraudzīt, kādas dabas norises īsti šeit ir.

Bildes no skatu torņa un dabas takas apkārtnes lūko galerijā, bet virtuālo tūri vari iziet šeit.

Vīsraga dabas taka atrodas netālu no Valmieras, tāpēc tās izstaigāšanu var apvienot arī ar senās Hanzas pilsētas apciemošanu. Valmieras interesantāko apskates objektu aprakstus atradīsi šeit.