Foto: Ziemas nakts klusā romantika izgaismotajā Brīvdabas muzejā

Vēl līdz 13. janvārim var apskatīt izgaismotās Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja sētas. Pašā ziemas viducī jau tradicionāli muzejs pārvēršas pasaku valstībā, kur ēkas un istabas tiek īpaši izgaismotas. Ielūkojoties caur lodziņiem, var redzēt, kā mūsu senči dzīvojuši un svētkus svinējuši.

Sētas izgaismotas ar krāsainiem prožektoriem, kuru gaisma spēlējas baltajā sniegā, bet istabās saklāti svētku galdi. Muzeja plašā teritorija ir lieliska vieta, kurp doties izlocīt kājas un ieelpot svaigu gaisu ziemas vakarā, kad tik agri satumst un tālu no pilsētas negribas braukt. Arī bērniem šāda atpūta patiks, īpaši, ja paņemsi līdzi ragaviņas, lai izbaudītu pūkaino sniegu.

Gaismu spēles muzejā var baudīt ik dienu no pulksten 16 līdz 20. Vairāk informācijas šeit.

Lūk, neliels ieskats klusā ziemas vakarā Brīvdabas muzejā caur fotogrāfa Jāņa Bijas kameras objektīvu.

Lēmums, ka jāveido Brīvdabas muzejs, tika pieņemts jau 1924. gadā, bet tikai 1932. gadā apmeklētājiem tika atvērta pirmā brīvdabas ekspozīcija Baltijā - Vidzemes sēta.

Mūsdienās muzeja teritorija ir vairāk nekā 87 hektārus liela. To Juglas ezera krastā ieskauj priežu mežs. Vai zināji, ka vairāk nekā 80 gadu laikā uz muzeju pārvestas, uzstādītas un iekārtotas 118 senas celtnes no visiem vēsturiskajiem Latvijas novadiem? Tur apskatāmas celtnes gan no Kurzemes, gan Vidzemes, Zemgales un Latgales, kuru vecums datējams no 17. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 30. gadu otrajai pusei.

Muzejā izveidotas latviešu zemnieku, amatnieku un zvejnieku sētas. Visās apskatāmi autentiski sadzīves un darba priekšmeti, interjera iekārtojums, kas raksturo attiecīgo laika posmu, novadu un mājas saimnieku nodarbošanos.