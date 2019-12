Fotopastaiga pa nupat atklāto koka laipu Saulkrastos

Pagājušajā nedēļas nogalē, proti, 7. decembrī, Saulkrasti kļuva par vēl vienu pastaigu vietu bagātāki, jo atklāta jauna koka laipa.

Laipas sākums, kur izbūvēta arī koka platforma un mulčēts celiņš, atrodas pie Baltās kāpas, un tā stiepjas līdz Bērzu ielai. Lai gan izveidotā koka laipa, kas vijas pa priežu mežiņu, nav sevišķi gara, proti, tā stiepjas vien 240 metru garumā, izlocīt kājas un pabūt pie dabas tik un tā izdosies.

Kā "Tūrisma Gidam" jau iepriekš skaidroja Saulkrastu domes pārstāvji, izbūvējot laipu, apmeklētāji tiek novirzīti pa konkrētu trajektoriju, tādējādi mazinot antropogēno slodzi uz krasta kāpu un aizsargājot biotopus.

Laipas izbūve tika veikta Latvijas-Igaunijas pārrobežu projektā "Hiking route along the Baltic sea coastline in Latvia-Estonia" (Proj.Nr. Est-Lat22).

Bet kā tad tur izskatās? Lūk, foto!