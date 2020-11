Ģimeniska pieturvieta Kurzemē: Lagzdenes pilskalns

Mazliet vairāk nekā 20 kilometrus no Ventspils atrodas viena no mazākajām Latvijas pilsētām – Piltene. Neraugoties uz to, tajā ir dažādi interesanti apskates objekti. Un viens no tiem nešaubīgi ir Lagzdenes pilskalns.

Astoņus kilometru pa Ventu uz augšu, pa ceļam uz Zlēkām, stāvajā krastā atrodas Lagzdenes pilskalns (mēdz dēvēt arī par Lagzdienas, Lagzdines vai Lazdenes pilskalnu), kas garāmbraucējus piesaista ar vairākiem interesantiem objektiem. Koka meistarstiķi, tronis, skatu platforma – šī vieta būs interesanta kā lieliem, tā maziem.

Pa koka kāpnēm var nokļūt pilskalnā, lai mierīgi atpūstos, baudītu skatu un ieturētu launagu ar plašu skatu uz dziļo Ventas ieleju.



Līdz 1234. gadam šeit bijusi kuršu valdnieka Lamekina pils. Tieši viņš kuršu vārdā parakstīja vienošanos par sadarbību ar pāvesta sūtni par katoļu priesteru pieņemšanu savā zemē, iepriekš pastāstīja Piltenes tūrisma pārstāvji.

