Ideja nesteidzīgai atpūtai: vienas dienas maršruts Gārsenē

Kad ikdienas steigā gana skriets, jāatrod kāds mazs brītiņš arī sev, ieelpai un izelpai, lai ar basām kājām sajustu zāles stiebrus, sildītos saules staros un klausītos putnu dziesmās... Latvijā ir tik daudz skaista un sena, kas saglabājis savu autentiskumu un burvību! Katrā novadā, katrā pilsētā, ciematā, sētā... Šoreiz mani ceļi ved uz Sēliju – skanīgo kultūrvēsturisko novadu. Un pavisam precīzi – uz Gārseni.

Krāšņajā, dabas un vēstures bagātajā Gārsenē ikviens atradīs ko sev sirdij tīkamu. Gārsene ir ciems Aknīstes novadā, atrodas pavisam netālu no Lietuvas robežas, bet 161 kilometra attālumā no Rīgas. Tātad īstais galamērķis, lai izrautos no pilsētas mūriem.

Pavisam noteikti Gārsenes vizītkarte ir tās unikālā pils. Celta no 1856. līdz 1860. gadam. Pilī ir saglabājušās autentiskas durvis, podiņu krāsns ar gleznojumiem, kuros attēlotas tipiskas Holandes ainavas – kalni, vējdzirnavas, jūra. Pilī var apskatīt un iepazīt Budbergu dzimtai veltītu ekspozīciju, kuru sarūpējuši vēstures skolotāji. Kāpēc skolotāji? Pilī no 1940. gada līdz pat 2015. gadam atradusies Gārsenes pamatskola. Un kāpēc Budbergi? Gārsenes pils, līdz pat agrārajai reformai, piederējusi Budbergu dzimtai. No sākuma pilij bijusi divstāvīgā daļa, taču vēlāk pils paplašināta un 1885. gadā uzbūvēts zemākais spārns, jo pils pēdējais barons dikti mīlējis savu sievu – angļu baronesi, un viņai esošā pils šķitusi par šauru.

Kā gan radies pils nosaukums? Teika vēsta, ka barons Budbergs ļoti vēlējies celt skaistu pili. Uzcēlis arī, bet pietrūcis skaista nosaukuma. Tad nu viņš licis kučieriem braukt apkārt un prasīt vietējiem ļaudīm, arī garāmgājējiem. To, ko pirmo teiks, tā arī pili saukšot. Braukuši visi kalpi, pat baronese līdzi, drīz satikuši kādu leišu sievu ar gārsām klēpī. Baronese prasījusi, kas sievai klēpī,bet viņa nobijusies, latviski nepratusi un tikai spējusi izdvest – "gārsenes"! Tad nu kalpi un baronese priecīgi pārveduši šo skaisto vārdu mājās un pili tā arī nodēvējuši.

Pils ir dikti skaista, tai apkārt ir iekopts dārzs ar dažādiem krāšņiem augiem, krūmiem. Ne velti to dēvē par Sēlijas pērli. Tiesa, saglabājies arī vecās skolas šarms, jo otrpus pilij ir sporta laukums, kurā vēl pavisam nesen sportojuši skolēni. Šobrīd pilī atrodas gan tūrisma informācijas centrs, gan bibliotēka. Tāpat ir iespējams arī pili apskatīt no iekšpuses.