Ideja skolēnu brīvlaikam – orientēšanās spēle pastaigā pa Jūrmalu

Jūrmalas tūrisma informācijas centrs izveidojis pastaigas maršrutu pa Majoriem ar izzinošas spēles elementiem. Skolēnu brīvlaikā ģimenes ar bērniem aicinātas doties pastaigā un piedalīties orientēšanās spēlē "Staigājam – izzinām Jūrmalu".

Ar kādu transportlīdzekli varēja aizbraukt uz Jūrmalu, pirms tika uzbūvēta dzelzceļa līnija Rīga–Jūrmala? Kas ir mansards, kupols, vitrāža un brandmūris? Kā nosaka vēja virzienu un kāpēc tas atpūtniekiem ir svarīgi? Kādu noslēpumu glabā monogrammas? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildes varēs rast pastaigā pa Jūrmalas ieliņām, piedaloties izzinošā orientēšanās spēlē.

Aptuveni divas stundas garā pastaiga maršrutā no Dzintaru mežaparka līdz Majoriem paredzēta skolas vecuma bērniem, taču patiks arī pieaugušajiem. Pastaiga solās būs saistoša gan jūrmalniekiem, gan pilsētas viesiem. Tā ne tikai aizvedīs līdz tūristu iecienītiem apskates objektiem, bet arī 28 orientēšanās spēles kontrolpunktos atklās interesantus faktus.

Lai pastaigas laikā veiksmīgi izpildītu orientēšanās spēles uzdevumus, jāizdrukā vai savā viedierīcē jāielādē spēles karte ar kontrolpunktiem, jautājumi un arī krustvārdu mīkla (tas viss pieejams šeit). Dodoties pastaigā, paņem līdzi pildspalvu vai zīmuli, lai pierakstītu pareizās atbildes un atklātu paroli!

Foto: Publicitātes attēli

Īpašs pārsteigums sagatavots tiem, kas izzinošā pastaigā dosies skolēnu brīvlaikā. Visi, kas būs pareizi atbildējuši uz spēles jautājumiem un, ierakstot atbildes krustvārdu mīklā, uzzinājuši paroli, saņems pārsteiguma balvu. To varēs saņemt pastaigas noslēgumā – Jūrmalas tūrisma informācijas centrā Majoros, Lienes ielā 5, katru dienu no 15. līdz 21. martam no pulksten 10 līdz 17. Iepriekš piezvanot uz tālruņa numuru 67147900 un klātienē uzrādot paroli jeb atslēgas frāzi, kas izlasāma pareizi atrisinātajā krustvārdu mīklā, tiksi pie pārsteiguma balvas.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.