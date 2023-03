Idejas, kā aizraujoši pavadīt skolēnu brīvlaiku Valmieras novadā

Kad skolēni uzkrājuši zināšanas kārtējā mācību cēlienā un gaisā jūtams pavasaris, ir pienācis laiks atpūtai un izklaidei! Valmieras novada Tūrisma pārvalde piedāvā notikumu un vietu ceļvedi, kas piepildīs pavasara brīvlaiku ar neaizmirstamiem piedzīvojumiem visai ģimenei.

Līdz 11. aprīlim piedalies pilsētspēlēs "Divi zaķi ar vienu braucienu" un iepazīsti Valmieras novada pilsētu – Valmieras, Mazsalacas, Rūjienas, Sedas un Strenču – bagātības, krāj punktus un iegūsti balvas. Cirka izrāde aicina visu ģimeni doties ceļojumā "Apkārt zemeslodei" 16. martā Rūjienas kultūras namā, savukārt 18. martā ikviens gaidīts uz pavasara saulgriežu svinībās un tirdziņā "Gardu muti" Valmiermuižas parkā, lai lustīgi atzīmētu pavasara atnākšanu.

Pavadi aizraujošu atpūtu vai sarīko ballīti sev un saviem draugiem vietā, kur smiekliem un fantāzijai nav robežu, bērnu izklaides centrā "Brīnumu mežs". WVVR virtuālās realitātes spēļu istabā caur spēlēm atklāj citas pasaules dimensijas, bet lāzerparkā "Shooter" vari pārvarēt dažādus izaicinājumus un gūt īstu adrenalīna devu.

Siltiem saules stariem piestāv saldējums, tādēļ piesaki apmeklējumu un dodies iepazīt gardā Rūjienas saldējuma tapšanas noslēpumus. Saimniecība "Jēru klubs" aicina ciemos, lai satiktu aitas ar jēriņiem un ganu suņus, noskatītos Jēru kluba kino, paviesotos āra kafejnīcā un iepazītu aitas to brīnumainajā daudzveidībā.

Ziema vēl uzkavējas pavasarī, tāpēc atpūtas bāzē "Baiļi" vari vēl paspēt to noķert aiz astes laižoties pa sniegotu kalnu ar slēpēm vai snovborda dēli. Savukārt Valmieras peldbaseins būs īstā vieta, kur ļaut vaļu ūdens priekiem Atpūtas zonā un baudīt relaksāciju pirtīs. Bet, ja vēlies atbalstīt basketbola klubu "Valmiera Glass/ViA" cīņā pret komandām "BK Ventspils" un "KEILA KK", dodies uz Valmieras Olimpisko centru. Cerot uz piemērotiem laikapstākļiem, sporta un aktīvās atpūtas parkā "Mežs" būs iespēja kārtīgi izkustēties un pasportot.

Valmieras novads ir bagāts ar šalkojošiem mežiem, līkumotiem Gaujas krastiem un neatkārtojamām ainavām, un nu ir īstais laiks to visu iepazīt un atklāt no jauna. Dodies kādā no pastaigu vai velo maršrutiem un vēro, kā pavasaris plaukst Valmieras novadā.

Pavasaris nāk ar jaunām idejām un radošām domām, tādēļ – liec tās lietā! Brīvlaika nedēļas vidū Valmieras pagasta bibliotēka aicinās uz radošo meistarklasi bērniem "Grāmata iedvesmo!", kur ikviens varēs izgatavot savu mākslas darbu, Mazsalacas pilsētas bibliotēka rīkos radošo darbnīcu "Gaidot pavasari" un nedēļas nogalē mazos skolēnus gaidīs māla darbnīcā bērniem Vaidavā.

Gards popkorns un laba filma pavisam noteikti ir lieliskas atpūtas sastāvdaļa. Par daudzveidīgu filmu repertuāru parūpēsies Valmieras kinoteātris "Gaisma", savukārt piedzīvojumu komēdija-animācijas filma "Marmadjūks" mazajiem kinomīļiem būs vērojama Rūjienas Kultūras centra kino zālē. Bērni un jaunieši sadziedāsies un sadejosies koncertā "Dziedādams dejot gāju" Vecates pagasta centrā. Rokopera "Mauglis" ikvienam skatītājam sniegs krāšņu muzikālo baudījumu, taču brīnumzemē nokļūt varēs dodoties uz fantāziju zemi "Neonija". Apceļo novada muzejus un muižas, kuros iepazīsi Valmieras novada vēsturi, noslēpumus un vēl nedzirdētus stāstus.

Līdztekus piedzīvojumiem un atpūtai baudi maltīti kādā no restorāniem vai kafejnīcām Valmieras novadā un dodies garšu ceļojumā! Maltīti pavasara saulgriežiem par godu būs sarūpējusi Valmiermuižas alus virtuve Latvijas garšu vēlajās brokastīs, kur gan mazs, gan liels varēs mieloties ar plašu ēdienu un dzērienu piedāvājumu.

Jāņem vērā, ka apmeklējums pie tūrisma uzņēmējiem jāpiesaka savlaicīgi. Plašāka informācija par tūrisma piedāvājumu Valmieras novadā atrodama vietnē "visit.valmiera.lv", kā arī sazinoties pa tālruni 26332213, e-pastu tic@valmierasnovads.lv vai ierodoties klātienē Valmieras Tūrisma informācijas centrā, Rīgas ielā 10.